Коли "Омікрон" витіснить "Дельту" в Україні: лікар зробив прогноз

Єдина загроза - це поява в майбутньому нового штамму, який буде пробивати імунітет, вважає Жиравецький.

Вже кілька місяців світом гуляє новий штам коронавірусу "Дельта", але до нього ще не встигли призвичаїтися, як на зміну йому прийшов ще новіший - "Омікрон". Поки що в Україні немає офіційно зареєстрованих випадків "Омікрону", але в тому, що він вже дихає в спину українцям, не сумнівається лікар, радник мера Львова з медичних питань, Тарас Жиравецький.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Пандемія дійсно йде на спад, кількість госпіталізацій знизилась в кілька разів, тому сподіваємось, що нової потужної хвилі у нас не буде. "Омікрон", ймовірно, вже є в Україні, але йому потрібно мінімум місяць, щоб витіснити штамм "Дельта". Поки, судячи зі статистики у ПАР, новий штамм не створив колапсу медичної системи, тому сподіваємось, що і в нас все буде добре", - написав Жиравецький.

Він зауважив, що 40% дорослого населення вже вакциновано, а більше 50% вже перехворіло, тому потроху створююється колективний імунінет.

"Єдина загроза - це поява в майбутньому нового штамму, який буде пробивати імунітет вакцинованих та тих, хто перехворів. Якщо такого не станеться, пандемія завершиться. Мій прогноз, що до літа ковідні лікарні вже будуть порожні, і ми зможемо трішки розслабитись та повернутись до нормального життя", - прогнозує Тарас Жиравецький.

Нагадаємо, що компанії Pfizer і Moderna вже готові за 100 днів модифікувати і випустити нову вакцину від "Омікрону", ймовірно, саме цими препаратами робитимуть третю, бустерну дозу.

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