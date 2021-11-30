Коли новий штам "Омікрон" потрапить до України: лікар зробив прогноз

"Омікрон" потрапить до України за 3-4 тижні, вважає лікар Тарас Жиравецький.

З огляду на те, за скільки часу штам коронавірусу "Дельта" потрапив до України з сусідніх країн, то нового штаму "Омікрон" слід очікувати не швидше, ніж за 1,5 місяці.

Таку думку висловив в бліц-інтерв'ю ТСН.ua радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

"Я не думаю, що це буде швидко, це мінімум 3-4 тижні. Пам'ятаєте, як "Дельта" до нас заходила? Це не було за 1-2 тижні. Думаю, це може бути за 1-1,5 місяця", - сказав медик.

Нагадаємо, "Омікрон" уже в Європі, у Міністерстві охорони здоров'я також прогнозують, що він дістанеться України за кілька тижнів.

За прогнозами МОЗ, "Омікрон" дістанеться України вже за кілька тижнів | Новини світу

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