Поліція обмежила рух центром Києва

Водіїв закликають обрати інші маршрути.
Перекритий центр столиці. Поліцейські вже обмежили рух низкою центральних вулиць у Києві.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 1 грудня.
Зазначається, що на сьогодні в урядовому кварталі запланована акція підприємців. У попередні рази їхні мітинги проходили досить велелюдно.
Як повідомила кореспондентка ТСН Інна Лебеденко, яка перебуває у середмісті столиці, наразі Хрещатиком можна проїхати, а ось вулицю Грушевського вже закрили для руху авто. Також там вже чергує багато правоохоронців, частина з них також розташовані на Майдані Незалежності. Бачили також кінологів із собаками.
Загалом сьогодні не можна буде проїхати понад 10 центральними вулицями Києва. Як повідомляли у столичній патрульній поліції, можливе обмеження руху транспорту у столиці на:
- вулиці Хрещатик;
- вулиці Михайлівській;
- вулиці Шовковичній;
- вулиці Лютеранській;
- вулиці Круглоуніверситетській;
- вулиці Архітектора Городецького;
- вулиці Заньковецької;
- вулиці Садовій;
- вулиці Інститутській;
- вулиці Липській.
Також обмеження буде стосуватися і громадського транспорту - автобуси та тролейбуси, які курсують у центрі, сьогодні будуть рухатися зі змінами. Обмеження пов'язані із мітингом підприємців, які вже потроху збираються у центрі Києва. Вимагатимуть вони залишити спрощену систему оподаткування без касових апаратів. До якої саме години буде перекритий Київ, наразі жодної інформації немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський запланував оголосити щорічне послання до Верховної Ради. У традиційному посланні до парламенту мова буде йти про внутрішнє та зовнішнє становище України.