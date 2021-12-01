Поліція обмежила рух центром Києва

Водіїв закликають обрати інші маршрути.

Перекритий центр столиці. Поліцейські вже обмежили рух низкою центральних вулиць у Києві.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 1 грудня.

Зазначається, що на сьогодні в урядовому кварталі запланована акція підприємців. У попередні рази їхні мітинги проходили досить велелюдно.

Як повідомила кореспондентка ТСН Інна Лебеденко, яка перебуває у середмісті столиці, наразі Хрещатиком можна проїхати, а ось вулицю Грушевського вже закрили для руху авто. Також там вже чергує багато правоохоронців, частина з них також розташовані на Майдані Незалежності. Бачили також кінологів із собаками.

Загалом сьогодні не можна буде проїхати понад 10 центральними вулицями Києва. Як повідомляли у столичній патрульній поліції, можливе обмеження руху транспорту у столиці на:

вулиці Хрещатик;

вулиці Михайлівській;

вулиці Шовковичній;

вулиці Лютеранській;

вулиці Круглоуніверситетській;

вулиці Архітектора Городецького;

вулиці Заньковецької;

вулиці Садовій;

вулиці Інститутській;

вулиці Липській.

Facebook / Патрульна поліція Києва

Також обмеження буде стосуватися і громадського транспорту - автобуси та тролейбуси, які курсують у центрі, сьогодні будуть рухатися зі змінами. Обмеження пов'язані із мітингом підприємців, які вже потроху збираються у центрі Києва. Вимагатимуть вони залишити спрощену систему оподаткування без касових апаратів. До якої саме години буде перекритий Київ, наразі жодної інформації немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський запланував оголосити щорічне послання до Верховної Ради. У традиційному посланні до парламенту мова буде йти про внутрішнє та зовнішнє становище України.