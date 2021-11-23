Зеленський виступить у Раді 1 грудня: про що говоритиме президент

Зеленський виступить у Раді 1 грудня: про що говоритиме президент

У перший день зими очільник держави звернеться із посланням до народних депутатів.

Президент України Володимир Зеленський запланував оголосити щорічне послання до Верховної Ради 1 грудня цього року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідний лист президента Зеленського до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

У традиційному посланні до парламенту мова буде йти про внутрішнє та зовнішнє становище України.

"Відповідно до статті 106 Конституції України пропоную заслухати на пленарному засіданні Верховної ради України 1 грудня 2021 року послання президента України до Верховної ради", – зазначається у тексті.

Фото: Telegram / yzheleznyak

Нагадаємо, раніше президент Зеленський обговорив з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ідею створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки.

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