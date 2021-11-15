Зеленський пообіцяв вакцинованим українцям 1000 гривень

Кошти можна буде отримати через додаток “Дія” і витратити на придбання абонементів та квитків.

У зверненні в понеділок, 15 листопада, президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, яка передбачатиме приємні бонуси для вакцинованих українців.

Відео з відповідною заявою очільника держави опубліковане в його Telegram-каналі.

Відповідно до цієї програми, громадяни, щеплені від COVID-19 двома дозами вакцини, зможуть отримати тисячу гривень через додаток "Дія".

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзал, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни.

Володимир Зеленський назвав цю програму одним із інструментів, який повинен підтримати ті сектори економіки, які найбільше постраждали від карантину.

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень швидко і зручно, тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнесклуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- чи залізничні перевезення", - повідомив президент.

Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень, стільки ж - на початку 2022 року.

"Оскільки смартфони і додаток “Дія” є не у кожного, ця програма буде діяти не один місяць і держава розглядатиме альтернативну можливість отримати тисячу гривень усім вакцинованим двома дозами громадянам, зокрема, похилого віку", - зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що минулого тижня різко збільшилася кількість людей, які зробили щеплення проти COVID-19, - таких було понад 1 мільйон 600 тисяч. За його словами, це дало свої результати.

“На 13 відсотків зменшився рівень госпіталізації від ковіду. Вперше за останні три місяці кількість людей, виписаних з лікарні більша ніж кількість госпіталізованих. Також ми спостерігаємо зменшення кількості випадків корнавірусної хвороби за тиждень на 6 відсотків", - перерахував здобутки у протистоянні з коронавірусною інфекцією Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому, зокрема, закликав громадян вакцинуватися від COVID-19.

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