Зеленский пообещал вакцинированным украинцам 1000 гривен

Средства можно будет получить через приложение "Дия" и потратить на приобретение абонементов и билетов.

В обращении в понедельник, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, которая будет предусматривать приятные бонусы для вакцинированных украинцев.

Видео с соответствующим заявлением главы государства опубликовано в его Telegram-канале.

Согласно этой программе, граждане, привитые от COVID-19 двумя дозами вакцины, смогут получить тысячу гривен через приложение "Дия".

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров и т.п. или купить билеты на поездки внутри страны.

Владимир Зеленский назвал эту программу одним из инструментов, который должен поддержать те сектора экономики, которые наиболее пострадали от карантина.

"Каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен быстро и удобно, то есть через приложение "Дия". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнесклуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- или ж/д перевозки", — сообщил президент.

Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд гривен, столько же – в начале 2022 года.

"Поскольку смартфоны и приложение "Дия" есть не у каждого, эта программа будет действовать не один месяц и государство будет рассматривать альтернативную возможность получить тысячу гривен всем вакцинированным двумя дозами гражданам, в частности, преклонных лет", — отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что на прошлой неделе резко увеличилось количество людей, сделавших прививку против COVID-19, — таких было более 1 миллиона 600 тысяч. По его словам, это принесло свои результаты.

“На 13 процентов уменьшился уровень госпитализации от ковида. Впервые за последние три месяца количество людей, выписанных из больницы, больше, чем количество госпитализированных. Также мы наблюдаем уменьшение количества случаев корнавирусной болезни за неделю на 6 процентов", — перечислил достижения в противостоянии с коронавирусной инфекцией Владимир Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором, в частности, призвал граждан вакцинироваться от COVID-19.

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