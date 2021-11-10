Зеленский призвал украинцев вакцинироваться: видео

Глава государства обратил внимание на статистику, по которой 93% госпитализированных украинцев – невакцинированы.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал граждан вакцинироваться от COVID-19.

Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале главы государства.

По словам президента, страна готова ко всему и всем обеспечена: работает 536 больниц, есть 76 тысяч коек, из которых 72 тысячи – с кислородом.

"Что объединяло всех умерших вчера в Украине — все они были невакцинированы. Сколько человек в Европе сделали уже две прививки — 65 процентов населения. Сколько человек в Украине не сделали ни одного — 65 процентов. Сколько прививок в сутки может делать Украина — 400 тысяч. Сколько доз вакцины в пунктах вакцинации — более 10 миллионов. Сколько составляет теперь население Украины – более 40 миллионов. Что объединит завтра всех украинцев, которые не хотят, чтобы эти 40 миллионов превратились в 20? Все они будут вакцинированы”, – заверил Зеленский.

Президент утверждает, что медицинская система в Украине готова справиться со всеми вызовами, но не нужно это испытывать на себе и давать вторую жизнь шутке: "Какая мы сильная нация, что нам радиация".

Президент сравнил потери от коронавируса с гибелью бойцов в Донбассе.

“За прошедшие два года на Донбассе погибли 146 наших военных. За прошедшие двое суток от наводнения умерло более полутора тысяч наших людей. За двое суток от вируса потеряли людей больше, чем за два года войны”, — подчеркнул он.

Президент также зацитировал мнение, которое услышал в разговоре с бойцом на Востоке, который удивлялся, что в то время, когда восьмой год идет война и военные, жертвуя своей жизнью, сдерживают врага, есть люди, которые не ценят свою жизнь и в мирных городах умирают сотнями и тысячами, потому что не хотят вакцинироваться.

Напомним, согласно распоряжению Министерства здравоохранения, чиновников и педагогов, не вакцинированных от COVID-19, не пускают на рабочие места.

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