Министр культуры Ткаченко уходит в отставку — источники

Такое решение министр принял якобы из-за отделения Госкино от Минкульта.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 11 ноября подаст заявление об отставке.

Информацию о возможной отставке Ткаченко ТСН подтвердили два источника.

Источники утверждают, что решение правительства об отделении Госкино от Минкульта стало "последней каплей для Ткаченко".

Как пишет "Украинская правда", министр узнал об этом решении Кабмина постфактум, во время своего визита в Париж. Там он принимает участие в 41-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

"Фактически, с подачи Офиса президента Кабмин без согласования с Минкультом взял полномочия в Госкино по формированию и реализации политики в сфере кино. Юридически такой орган, как Госкино, не может оставаться в статусе центрального органа исполнительной власти (ЦОИВ). Теперь Госкино должно стать Министерством кино", — говорится в сообщении.

Министр выступал против обособления Госкино, потому что "это противоречит логике реформы, начатой еще до того, как Ткаченко стал министром".

Также Ткаченко не нравилось, что с февраля 2021 года до сих пор не утвердили создание отдельных центральных органов исполнительной власти, таких как Госинспекция и Госслужба охраны культурного наследия.

Речь идет о передаче операционных функций в соответствующие центральные органы исполнительной власти – Госискусств, Госкино и т.д., когда за министерством оставалась функция формирования политики, стратегий и координации деятельности ЦОИВ и регионов в сфере культуры и медиа.

Александр Ткаченко возглавляет Минкульт с июня 2020 года.

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