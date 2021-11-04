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Архамия анонсировала новые отставки в Кабмине

Архамия анонсировала новые отставки в Кабмине

Право на владу

Монобольшинство планирует отправить в отставку еще двух министров.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал еще две отставки в Кабинете министров.

Об этом он рассказал на брифинге в Верховной Раде.

"Две отставки будут", — сказал Арахамия, отвечая на вопросы журналистов относительно возможных последующих кадровых изменений в правительстве.

Фамилии министров, которых могут в ближайшее время уволить, как и их потенциальных преемников, глава "Слуги народа" назвать отказался.

Напомним, что 3 ноября Рада отправила в отставку пятерых министров:

  • Андрея Тарана – с должности министра обороны;
  • Алексея Резникова – с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;
  • Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики;
  • Олега Урусского – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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