Рада уволила Тарана с должности министра обороны Украины

Вместо Тарана главой Минобороны планируют назначить Алексея Резникова.

Верховная Рада 3 ноября поддержала отставку Андрея Тарана с должности министра обороны Украины.

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"За" проголосовало 341 нардепов.

Ранее сообщалось, что заменит Тарана на должности главы Минобороны Алексей Резников, который еще 1 ноября написал заявление об увольнении с должности вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и отставку которого 3 ноября поддержала Рада.

Андрей Таран: краткая биография

Андрей Таран стал министром обороны 4 марта 2020 года. В декабре 2015 – апреле 2016 года работал на должности первого заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ.

апрель — август 2015 года: был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе (СЦКК);

сентябрь — ноябрь 2015: работал в подгруппе по вопросам безопасности в ТКГ в Минске.

Отметим, что политическую карьеру Андрей Таран начал не в команде Владимира Зеленского, а в команде Игоря Смешко. В 2019 году Таран возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко, а на внеочередных парламентских выборах баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Сила и честь".

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