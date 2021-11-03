Рада звільнила Тарана з посади міністра оборони України

Замість Тарана очільником Міноборони планують призначити Олексія Резнікова.

Верховна Рада 3 листопада підтримала відставку Андрія Тарана з посади міністра оборони України.

"За" проголосувало 341 нардепів.

Раніше повідомлялося, що замінить Тарана на посаді очільника Міноборони Олексій Резніков, який ще 1 листопада написав заяву про звільнення з посади віцепрем'єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та відставку якого 3 листопада підтримала Рада.

Андрій Таран: коротка біографія

Андрій Таран став міністром оборони 4 березня 2020 року. У грудні 2015 – квітні 2016 працював на посаді першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ.

квітень — серпень 2015 року: був представником України у Спільному центрі контролю та координації на Донбасі (СЦКК);

вересень — листопад 2015 року: працював у підгрупі з питань безпеки у ТКГ у Мінську.

Зазначимо, що політичну кар'єру Андрій Таран почав не у команді Володимира Зеленського, а у команді Ігоря Смешка. У 2019 році Таран очолював передвиборчий штаб кандидата у президенти Ігоря Смешка, а на позачергових парламентських виборах балотувався до Верховної Ради за списком партії "Сила та честь".

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