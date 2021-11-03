Вчені з’ясували, як Місяць впливає на настрій і поведінку людини

Вчені з’ясували, як Місяць впливає на настрій і поведінку людини

Нове дослідження показало, що фази Місяця впливають на людський настрій.

Девід Ейвері, психіатр із Вашингтонського університету, який спеціалізується на лікуванні афективних розладів, провів широке дослідження циркадних ритмів і фототерапії.

Про це пише видання Discover Magazine.

У 2004 році до спеціаліста прийшов пацієнт із біполярним розладом, що швидко прогресував. Намагаючись з'ясувати, що було причиною його перепадів настрою, інженер вів ретельні записи про свої цикли сну та безсоння, якими він поділився з Ейвері.

Його стан коливався від двох тижнів недосипів до двох тижнів надмірного сну. У періоди недосипання він ставав маніакальним, а за умов зайвої сонливості почувався придушено.

Коли Ейвері заніс дані до таблиці Excel, закономірність відразу стала зрозумілою. Ночі, коли пацієнт погано спав або взагалі не спав, регулярно збігалися з припливно-відливним циклом, який відбувався під час повних місяців, а ночі з 12-годинним сном регулярно збігалися з припливно-відливним циклом, що відбувався тоді, коли Місяць перебував в першій чи останній чверті.

Очевидно, що такий ефект був викликаний гравітацією (припливами та відливами), а не освітленням (повнолуння / новолуння).

Місяць може змінювати магнітне поле, викликаючи зміни в криптохромах (клас світлочутливих білків рослин і тварин) і так змінювати біологічний годинник організму.

Раніше вчені пояснили небезпеку вживання червоного м'яса і назвали безпечну денну норму.

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