Вчені пояснили небезпеку вживання червоного м'яса і назвали безпечну денну норму

Британські фахівці закликають знизити споживання обробленого м’яса.

Червоне м’ясо, яке досить популярне серед українців і має свої корисні властивості, все ж є шкідливим для навколишнього середовища. Також його надмірне споживання негативно впливає на здоров’я.

Про це йдеться в заяві британських вчених, яку опубліковано в журналі The Lancet.

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Фахівці пояснюють, що виробництво червоного м’яса є одним із основних факторів глобального потепління та погіршення стану навколишнього середовища.

"На сектор тваринництва припадає близько 15% антропогенних викидів парникових газів (ПГГ), а також спричиняє вирубку лісів, деградацію земель та втрату біорізноманіття. Комітет Великої Британії зі зміни клімату закликав до 2050 року скоротити споживання яловичини, баранини та молочних продуктів на 20%", - йдеться в документі.

Крім того, високе споживання продуктів тваринного походження, зокрема червоного м’яса та переробленого м’яса, також негативно впливає на здоров’я людини.

"З’являється все більше доказів того, що високе споживання обробленого м’яса і в меншій мірі червоного м’яса призводить до збільшення ризику ожиріння, серцево-судинне захворювання, і деякі форми раку. ВООЗ класифікувала оброблене м'ясо як канцероген, а червоне м'ясо - як ймовірний канцероген для людини", - сказано в заяві.

Науково-консультативний комітет з харчування рекомендує дорослим британцям зменшити споживання м’яса до максимум 70 г. на день.

Фахівці вважають, що скорочення споживання червоного м’яса може допомогти захистити довкілля та покращити здоров’я людини, запевняють фахівці.

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