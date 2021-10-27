В Україні подорожчала яловичина: яка вартість м'яса

В країні зменшується поголів'я худоби.

На українських ринках вартість яловичини б'є рекорди.

Причина здорожчання - зниженням виробництва, повідомляє UBR.

Також читайте В Україні прогнозують дефіцит часнику: вартість овоча зросте

Зазначається, що від початку року поголів'я худоби зменшилося на 6,7%. В Українському клубі аграрного бізнесу заявили, що станом на 1 жовтня в країні 3,1 млн голів, зокрема 1,6 млн корів.

Середня вартість яловичини в Україні:

гуляш – 230,28 грн/кг (+40% від початку 2021 року);

ребра – 140,48 грн/кг (+48%);

вирізка із яловичини – 255 грн/кг (+28%).

Слід зауважити, що за дев'ять місяців 2021 року експорт яловичини становить 11,15 тис. тон. Найбільше м'яса везуть до Китаю, Білорусі та Казахстану. Імпорт становить 10,7 тис. тон. До України яловичину везуть переважно з Австрії, США та Литви.

Як повідомлялося, попри те, що в Україні цьогоріч зібрали рекордний врожай гречки, ціна на цей продукт збільшуватиметься. Експерти прогнозують зростання вартості гречки на 15−20%.

Читайте також:

За місяць понад 100 тисяч грн: працівникам яких сфер в Києві платять найбільше

Ціни вгору, доходи вниз: на скільки грошей тягне споживчий кошик українця

"Значно збільшаться": Зеркаль пояснила, що буде з тарифами на газ у разі припинення транзиту до Європи

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання