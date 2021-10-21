В Україні подорожчала свинина: скільки коштує кілограм м'яса

Вартість зросла на сім гривень.

Від початку 2021 року свинина подорожчала на 11%.

Такі дані оприлюднили в Держстатистики, розповіли у Сніданку з 1+1.

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У січні кілограм охолодженого м'яса коштував понад 62 гривні. Натомість у вересні - вже 69 гривень.

Також виробники збільшили вартість на яловичину - майже на 13%, а також на ковбасно-копчені продукти. Їхня ціна піднялася на 6%.

Експерти прогнозують подальше здорожчання м'яса. Пов'язують це із цьогорічним зменшенням імпорту дешевої свинини до України з країн Євросоюзу.

Як повідомлялося, ціна українського сиру майже завжди була вищою, ніж в інших країнах. Тепер наш сир коштує значно дорожче, ніж у наших сусідів білорусів. Деякі великі оператори в жовтні хочуть збільшити ціну на сир на 5%. Це означає, що у продажу він не буде дешевше 220 гривень за кілограм. Очікується, що виробництво сиру в Україні буде і надалі скорочуватися.

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