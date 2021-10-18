Пік зорепаду Оріоніди: коли і де дивитися та як загадувати бажання

Пік зорепаду Оріоніди: коли і де дивитися та як загадувати бажання

Оріоніди — метеорний потік, метеори якого наче вилітають із сузір'я Оріона.

20-21 жовтня 2021 року настане максимум дії метеорного потоку середини осені — Оріонід. Розповідаємо, як дивитися за цим метеорним потоком і як правильно загадувати бажання.

Оріоніди: коли пік

Оріоніди — це метеорний потік, який традиційно спостерігається в жовтні. У період активності з 2 жовтня по 29 жовтня, з максимумом 20 — 22 жовтня, можна побачити в середньому 20 — 25 метеорів на годину, радіант розташований між сузір'ями Оріона і Близнюків. На початку жовтня радіант перебуває між зірками лямбда-Оріона і дзета-Тельця і рухається в бік Близнюків. Зорепад породжений кометою Галлея. Ця комета дає ще одну активність — Ета-Аквариди.

Оріон — одне з найпомітніших сузір'їв на небосхилі. Розташований на небесному екваторі. Названий на честь грецького міфічного мисливця Оріона. Сузір'я містить багато яскравих зір, в розташуванні яких впізнається фігура людини.

Оріоніди: як і де дивитися

У ніч з середи на четвер, з 21 на 22 жовтня, метеорний потік Оріоніди, утворений знаменитою кометою Галлея, досягне максимуму активності. Метеори Оріонід дуже швидкі, тому їх легко пропустити, але цей метеорний потік дійсно гідний вашої уваги.

Починайте спостереження за Оріонідами після півночі і до другої ночі.

Спостерігаючи за Оріонідами, зверніть увагу на довгі спалахи світла, які вони виробляють в небі. Наберіться терпіння — вашим очам буде потрібно не менше 20 хвилин, щоб звикнути до темряви. Для того, щоб побачити метеори в небі, не варто використовувати телескопи і біноклі, вони призначені для менш рухливих об'єктів.

Візьміть з собою спальні мішки, пледи або лежаки, не забудьте термос з гарячим чаєм, і сміливо вирушайте на "полювання" за метеорами. Це прекрасна можливість для того, щоб провести час на природі, трохи далі від міської суєти. Не забувайте ділитися вашими враженнями і фотографіями в соціальних мережах.

По можливості знайдіть місце з невеликим світловим забрудненням. Мобільні додатки відмінно підходять для пошуку сузір'їв, але не дивіться на екран телефону під час перегляду метеоритного дощу.

Для того,щоб побачити зорепад, потрібно дивитися на південний схід. Візуально буде здаватися, що метеори будуть вилітати із сузір'я Оріона, яке в цей момент буде перебувати високо. Тим, хто збереться дивитися зорепад, слід пам'ятати, що навіть в разі ідеальної погоди спостереженнями може несильно перешкодити Місяць.

Зорепад Оріонди: як правильно загадати бажання

Загадувати бажання на зірку, що падає — давня традиція.

З бажанням важливо визначитися заздалегідь. Можна навіть записати його на невеликому листочку. Найважливіше — не використовувати в формулюванні частку "не": її всесвіт "не чує". Говоріть так, ніби все вже збулося, тоді мрія стане реальністю набагато швидше.

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