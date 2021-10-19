Дешевше 220 грн не буде: в Україні ціни на сир б’ють рекорди

Дешевше 220 грн не буде: в Україні ціни на сир б’ють рекорди

Сировари попереджають, що в жовтні вони піднімуть ціни на 5%.

Ціна українського сиру майже завжди була вищою, ніж в інших країнах. Тепер наш сир коштує значно дорожче, ніж у наших сусідів білорусів.

Про це повідомляє InfAgro.

Сировари кажуть, що збільшення ціни на їх продукцію необхідне для виживання виробництва. При цьому така ситуація призводить до того, що українці починають купувати імпортний сир, який дешевше.

Це загрожує тим, що, якщо в майбутньому ціни вирівняються, то багато хто буде віддавати перевагу вже іноземним продуктам.

Деякі великі оператори в жовтні хочуть збільшити ціну на сир на 5%. Це означає, що у продажу він не буде дешевше 220 гривень за кілограм.

Очікується, що виробництво сиру в Україні буде і надалі скорочуватися.

Як повідомлялося, в Україні зросли ціни на молокопродукти. Аналітики кажуть, що причина підвищення цін - це зменшення пропозиції сирого молока. Відповідно, прогнозують збільшення вартості усього набІлу на 30 копійок упродовж двох мІсяців. Експерти пояснюють:усе залежить від вартості кормів цьогорічного врожаю.

Чи варто вживати молоко дорослим людям і які молочні продукти точно потрібно виключити з раціону

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