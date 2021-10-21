В Украине подорожала свинина: сколько стоит килограмм мяса

Стоимость выросла на семь гривен.

С начала 2021 года свинина подорожала на 11%.

Такие данные обнародовали в Госстатистики, рассказали в Сніданку з 1+1.

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В январе килограмм охлажденного мяса стоил более 62 гривен. Зато в сентябре — уже 69 гривен.

Также производители увеличили стоимость на говядину — почти на 13%, а также на колбасно-копченые продукты. Их цена поднялась на 6%.

Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание мяса. Связывают это с нынешним уменьшением импорта дешевой свинины в Украину из стран Евросоюза.

Как сообщалось, цена украинского сыра почти всегда была выше, чем в других странах. Теперь наш сыр стоит значительно дороже, чем у наших соседей белорусов. Некоторые крупные операторы в октябре хотят увеличить цену на сыр на 5%. Это означает, что в продаже он не будет дешевле 220 гривен за килограмм. Ожидается, что производство сыра в Украине будет и в дальнейшем сокращаться.

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