В Украине выросла стоимость мяса: сколько стоит килограмм

Больше всего подорожала курятина.

На украинских рынках и в магазинах подорожало мясо.

Цены выросли на куриное филе, говядину и свинину, сообщает "Агроцентр".

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С начала 2021 стоимость курятины выросла на 19,6%, говядины — 12,2%, а свинины — на 4,2%. Среди причин подорожания — стоимость сырья и сезонность продукта.

В конца 2020 года куриное филе в среднем стоило 91,71 грн кг, а в июле 2021-го — 109,7 грн кг. В декабре прошлого года килограмм говядины стоял 144,82 грн, а в прошлом месяце — 162,45 грн. Свинина в июле 2021 года обошлась в 120,67 грн, а в прошлом году — 115,86

Как сообщалось, цена на мед в 2021 году выросла на 20%. Причина увеличения стоимости то, что в части регионов много пчел умерло от заморозков. Кроме того, непогода истребила некоторые растения-медоносы. Дороже сейчас продают акациевый и липовый. За литр просят 200-300 гривен. Подсолнечный мед стоит от 150 гривен за литр.

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