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Эксперты прогнозируют рост цен на яйца: какая стоимость

Эксперты прогнозируют рост цен на яйца: какая стоимость

Pexels

Яйца будут дорожать до новогодних праздников.

Эксперты прогнозируют подорожание яиц на украинских рынках и в магазинах.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса прогнозируют, что яйца будут дорожать до новогодних праздников. По словам экспертов, основная причина роста стоимости — это уменьшение производства. По данным Госстата, в этом году оно сократилось на 15%.

Сейчас в магазинах десяток яиц стоит около 30 гривен. Всего за год стоимость продукта увеличилась на треть.

Как сообщалось, подсолнечное масло существенно подешевеет до конца августа — прогнозируют в Министерстве экономики. По данным ведомства, первой подешевеет масло социальных сортов. Цена может упасть на полтора процента. Цены на остальные виды масла будут пересматривать уже после завершения сбора урожая подсолнечника.

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