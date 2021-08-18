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В Украине за год на 75% выросла стоимость сахара: чего ждать дальше

В Украине за год на 75% выросла стоимость сахара: чего ждать дальше

pixabay.com

Украинцы больше употребляют сахара.

Мировые цены на белый сахар и тростниковый продолжают расти — все это из-за заморозков в Бразилии. Именно они уничтожили посевы тростника. Экономисты прогнозируют рост цен и в дальнейшем.

Как выросла стоимость сахара в Украине и будет ли увеличиваться стоимость дальше, рассказали в Сніданку з 1+1.

За год стоимость сахара выросла на 75%. "В прошлом году был большой неурожай свеклы. За год цена на свеклу подскочила вдвое — на сто процентов. Цена на свеклу подскочила вверх, поэтому получился очень дорогой сахар", — пояснил экономист Олег Пендзин.

По его словам, в этом году летом возросло потребление сахара, а потому увеличилась его стоимость. В этом году прогнозируют хороший урожай. Впрочем, будет падать цена на сахар  или расти — станет ясно только в ноябре. Тогда в Украине соберут свеклу и переделают их на сахар.

Цены на тростниковый и белый сахар в мире на пике: в Украине белый – почти 29 гривен за килограмм

Цены на тростниковый и белый сахар в мире на пике: в Украине белый – почти 29 гривен за килограмм

Как сообщалось, подсолнечное масло существенно подешевеет до конца августа — прогнозируют в Министерстве экономики. По данным ведомства, первой подешевеет масло социальных сортов. Цена может упасть на полтора процента. Цены на остальные виды масла будут пересматривать уже после завершения сбора урожая подсолнечника.

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