Эксперты прогнозируют удешевление подсолнечного масла

Цена может упасть на полтора процента.

Подсолнечное масло существенно подешевеет до конца августа — прогнозируют в Министерстве экономики.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

По данным ведомства, первым подешевеет масло социальных сортов. Цена может упасть на полтора процента. Цены на остальные виды масла будут пересматривать уже после завершения сбора урожая подсолнечника.

Следует заметить, что Украина — это один из крупнейших производителей подсолнечного масла в мире. За год производим более пяти тонн продукта. Украинцы потребляют лишь 6%. Остальные — экспортируют.

В Украине цены на дыни выросли на треть. В разгар сезона эта сладкая бахчевых культур в среднем стоит 11 грн за килограмм. Аналитики скачок стоимости дынь связывают со снижением предложения на рынке.

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