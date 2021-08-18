Эксперты прогнозируют удешевление подсолнечного масла

Цена может упасть на полтора процента.
Подсолнечное масло существенно подешевеет до конца августа — прогнозируют в Министерстве экономики.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
По данным ведомства, первым подешевеет масло социальных сортов. Цена может упасть на полтора процента. Цены на остальные виды масла будут пересматривать уже после завершения сбора урожая подсолнечника.
Следует заметить, что Украина — это один из крупнейших производителей подсолнечного масла в мире. За год производим более пяти тонн продукта. Украинцы потребляют лишь 6%. Остальные — экспортируют.
В Украине цены на дыни выросли на треть. В разгар сезона эта сладкая бахчевых культур в среднем стоит 11 грн за килограмм. Аналитики скачок стоимости дынь связывают со снижением предложения на рынке.