В Украине на треть подорожали дыни: какая стоимость

На рынке уменьшилось предложение, говорят специалисты.
Цены на дыни выросли на треть.
По этом рассказали в Сніданку з 1+1.
В разгар сезона эта сладкая бахчевая культура в среднем стоит 11 грн за килограмм. Аналитики скачок стоимости дынь связывают со снижением предложения на рынке. Дело в том, что некоторые фермерские хозяйства уже прекратили сбор раннего урожая, а позднее еще не начали. Его ожидают в конце августа и в первые недели сентября.
Кроме того, по мнению аналитиков, неблагоприятные погодные условия испортили значительную часть урожая дынь. Этот фактор также привел к дефициту.
Как сообщалось ранее, в Украине снижаются цены на овощи борщового набора и другую плодоовощную продукцию. Больше всего снизилась стоимость баклажанов. Также несколько подешевели дыни и арбузы. Объясняется удешевление высоким уровнем предложения.