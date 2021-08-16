В Украине на треть подорожали дыни: какая стоимость

В Украине на треть подорожали дыни: какая стоимость

На рынке уменьшилось предложение, говорят специалисты.

Цены на дыни выросли на треть.

По этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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В разгар сезона эта сладкая бахчевая культура в среднем стоит 11 грн за килограмм. Аналитики скачок стоимости дынь связывают со снижением предложения на рынке. Дело в том, что некоторые фермерские хозяйства уже прекратили сбор раннего урожая, а позднее еще не начали. Его ожидают в конце августа и в первые недели сентября.

Кроме того, по мнению аналитиков, неблагоприятные погодные условия испортили значительную часть урожая дынь. Этот фактор также привел к дефициту.

Как сообщалось ранее, в Украине снижаются цены на овощи борщового набора и другую плодоовощную продукцию. Больше всего снизилась стоимость баклажанов. Также несколько подешевели дыни и арбузы. Объясняется удешевление высоким уровнем предложения.

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