Байден выделил на помощь афганским беженцам $500 млн

Байден не жалеет о решении вывести войска США из Афганистана.
Президент США Джо Байден принял решение о выделении 500 миллионов долларов на неотложные нужды беженцев из Афганистана.
Соответствующее распоряжение обнародовали на сайте Белого дома.
Отмечается, что "для национальных интересов важно оказать помощь" для удовлетворения неотложных нужд "беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску вследствие ситуации в Афганистане, в частности заявителей на специальные иммиграционные визы".
Помощь может предоставляться на двусторонней или многосторонней основе, в том числе за счет взносов в международные организации и финансирования других неправительственных организаций, правительств, а также департаментов и агентств Соединенных Штатов.
Как сообщалось, американский президент Джо Байден убежден, что решение вывести войска США из Афганистана было правильным, и не жалеет о его принятии.
Напомним:
- В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.
- Талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.
- Публичные казни и сплошные запреты: как "Талибан" в Афганистане угнетает женщин.
- Талибы в Кабуле среди бела дня грабят местных.
- Цепляются за шасси самолета и падают во время полета: журналисты показали ужасные кадры из Кабула.
Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.
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