Астрологический прогноз на 17 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день, когда могут неожиданно прийти ответы на давно беспокоящие вопросы. Они окажутся настолько просты, что останется только удивиться: как нам раньше это в голову не пришло?! От реализации новых нужно отказаться – лучше довести до ума то, что уже начато.

Символ дня: фонтан.

Стихия дня: вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 1

Цвет дня: янтарный, шафранный.

Камни дня: янтарь, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: организм в целом.

Болезни дня: недуги этого дня проходят быстро, даже у тяжелых больных наступает ремиссия.

Слова дня: ремонт, строительство, закладка фундамента.

Геометрическая фигура дня: волнистые линии.

Брак и отношения дня: необходимо уделить внимание близким людям – особенно детям и пожилым родственникам.

Мистика дня: можно проводить магические обряды на привлечение удачи в бизнесе и торговле.

Табу дня: необходимо отказаться от любых поездок – как деловых, так и личных.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, самыми интересными занятиями для которых являются учеба и путешествия – опять-таки с целью получения новых знаний. Как правило, они выбирают профессию историков, археологов, географов и путешественников.

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