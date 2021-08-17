Астрологический прогноз на 17 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день, когда могут неожиданно прийти ответы на давно беспокоящие вопросы. Они окажутся настолько просты, что останется только удивиться: как нам раньше это в голову не пришло?! От реализации новых нужно отказаться – лучше довести до ума то, что уже начато.
Символ дня: фонтан.
Стихия дня: вода.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 1
Цвет дня: янтарный, шафранный.
Камни дня: янтарь, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: организм в целом.
Болезни дня: недуги этого дня проходят быстро, даже у тяжелых больных наступает ремиссия.
Слова дня: ремонт, строительство, закладка фундамента.
Геометрическая фигура дня: волнистые линии.
Брак и отношения дня: необходимо уделить внимание близким людям – особенно детям и пожилым родственникам.
Мистика дня: можно проводить магические обряды на привлечение удачи в бизнесе и торговле.
Табу дня: необходимо отказаться от любых поездок – как деловых, так и личных.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, самыми интересными занятиями для которых являются учеба и путешествия – опять-таки с целью получения новых знаний. Как правило, они выбирают профессию историков, археологов, географов и путешественников.
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