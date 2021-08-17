17 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

17 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день почти 40 лет назад был создан компакт диск.

Какой сегодня день

В понедельник, 17 августа, в мире отмечают День секонд-хенда. В Габоне и Индонезии в этот день празднуют День Независимости (1960, 1945), в Аргентине — День памяти генерала Сан-Мартина, в Колумбии — День инженера, в Боливии — День флага.

Памятные даты 17 августа

1771 — британский химик Джозеф Пристли установил, что растения выделяют кислород.

1908 — вышел на экраны первый анимационный фильм "Фантасмагория" (Fantasmagorie) французского художника-карикатуриста Эмиля Коля.

1914 — во Львове создана Украинская национальная военная формация — легион "Украинских Сечевых Стрельцов".

1916 — Королевство Румыния присоединилась к Антанте во время Первой мировой войны.

1918 — гетман Павел Скоропадский установил в Украинском Государстве 8-часовой рабочий день.

1940 — Адольф Гитлер провозглашает полную блокаду Великобритании.

Молодые солдаты идут вершиной при базовой подготовки где-то в Англии, 17 августа 1941 Вторая мировая война. / Associated Press

1941 — началась депортация жителей Крымского полуострова немецкой национальности, до 20 августа было выселено 50 000 человек.

1982 — Royal Philips Electronics (PHG) создала первый компакт диск.

Церковный праздник сегодня 17 августа

17 августа православная церковь чтит память семи спящих отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина, которые жили в III веке.

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Кроме того, в этот день в народе отмечают память святой Евдокии.

Что нельзя делать в этот день

В этот день запрещено брать в долг деньги.

17 августа нельзя продавать что угодно.

Не стоит начинать новые дела — в этот день лучше вплотную заняться старыми нерешенными вопросами.

Нельзя быть одному, грустить.

Приметы на 17 августа

Малиновка — народное название церковного праздника в честь святой Евдокии. В это время собирали урожай огурцов, ходили в лес за малиной. Из-за частых дождей сено могло испортиться, поэтому его нужно было быстрее спрятать.

Pexels

Если густой туман поднимается над лесом — грибы подоспели.

Грачи вечером летят в южном направлении — к солнечной погоде.

Божьи коровки плавно летают высоко над кустарниками — будет ясно и тепло на следующий день.

Именины 17 августа

День ангела (именины) сегодня, 17 августа, празднуют: Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Константин, Кузьма, Михаил, Семен.

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