17 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день почти 40 лет назад был создан компакт диск.
Какой сегодня день
В понедельник, 17 августа, в мире отмечают День секонд-хенда. В Габоне и Индонезии в этот день празднуют День Независимости (1960, 1945), в Аргентине — День памяти генерала Сан-Мартина, в Колумбии — День инженера, в Боливии — День флага.
Памятные даты 17 августа
- 1771 — британский химик Джозеф Пристли установил, что растения выделяют кислород.
- 1908 — вышел на экраны первый анимационный фильм "Фантасмагория" (Fantasmagorie) французского художника-карикатуриста Эмиля Коля.
- 1914 — во Львове создана Украинская национальная военная формация — легион "Украинских Сечевых Стрельцов".
- 1916 — Королевство Румыния присоединилась к Антанте во время Первой мировой войны.
- 1918 — гетман Павел Скоропадский установил в Украинском Государстве 8-часовой рабочий день.
- 1940 — Адольф Гитлер провозглашает полную блокаду Великобритании.
- 1941 — началась депортация жителей Крымского полуострова немецкой национальности, до 20 августа было выселено 50 000 человек.
- 1982 — Royal Philips Electronics (PHG) создала первый компакт диск.
Церковный праздник сегодня 17 августа
17 августа православная церковь чтит память семи спящих отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина, которые жили в III веке.
Кроме того, в этот день в народе отмечают память святой Евдокии.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день запрещено брать в долг деньги.
- 17 августа нельзя продавать что угодно.
- Не стоит начинать новые дела — в этот день лучше вплотную заняться старыми нерешенными вопросами.
- Нельзя быть одному, грустить.
Приметы на 17 августа
Малиновка — народное название церковного праздника в честь святой Евдокии. В это время собирали урожай огурцов, ходили в лес за малиной. Из-за частых дождей сено могло испортиться, поэтому его нужно было быстрее спрятать.
- Если густой туман поднимается над лесом — грибы подоспели.
- Грачи вечером летят в южном направлении — к солнечной погоде.
- Божьи коровки плавно летают высоко над кустарниками — будет ясно и тепло на следующий день.
Именины 17 августа
День ангела (именины) сегодня, 17 августа, празднуют: Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Константин, Кузьма, Михаил, Семен.
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