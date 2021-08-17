Компания Безоса подала иск против NASA из-за контракта на $2,9 млрд со SpaceX

Ранее NASA предоставило контракт на строительство лунного модуля SpaceX, отказав Blue Origin.
Аэрокосмическая компания Blue Origin, которую возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, судится с NASA из-за контракта со SpaceX Илона Маска на строительство космического модуля для высадки астронавтов на Луну.
Об этом сообщает CNBC.
В иске, поданном в федеральный суд США в понедельник, 16 августа, юристы Blue Origin заявили о "незаконной и ненадлежащей оценке предложений со стороны NASA".
"Мы твердо убеждены в том, что проблемы, выявленные в этой закупке, и ее результаты должны быть решены, чтобы восстановить справедливость, создать конкуренцию и обеспечить безопасное возвращение Америки на Луну", — указали в компании Безоса.
Между тем в NASA рассказали, что "официальные лица космического агентства в настоящее время изучают детали этого дела".
Как сообщалось, в апреле американское космическое агентство предоставило контракт на 2,9 миллиарда долларов компании Илона Маска SpaceX, отказав корпорации Безоса.
В NASA этот шаг объяснили, в частности, нехваткой финансирования, указав, что из ожидаемых от Конгресса 3,3 млрд долларов получили на строительство посадочного модуля на Луну только 850 млн долларов.
Blue Origin Джеффа Безоса и оборонная компания Dynetics обжаловали избрание победителя в Главном контрольном управлении США (GAO), которое, однако, поддержало решение NASA.
Представители компании Безоса, в частности, заявляли, что решение NASA расширит "монополистический" контроль SpaceX в освоении космоса.
Контракт NASA является частью программы Artemis ("Артемида"), в рамках которой в 2024 году планируется возвращение американских астронавтов на Луну и проведение исследований в районе ее Южного полюса, где, как ожидается, должны быть запасы воды в виде льда.
Как указывает NASA, эти ресурсы станут ключевыми для длительных лунных миссий, а также смогут обеспечивать исследования дальнего космического пространства.
Напомним, что в 1969-1972 годах на Луне побывали 12 американских астронавтов. С тех пор люди не были на спутнике Земли.