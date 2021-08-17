Гороскоп на 17 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 17 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют осознавать свои мотивы.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 17 августа 2021 рассказывает, что в Львов все удается, а Овнам надо больше огня.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 17 августа 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Туз жезлов"

Продемонстрируйте огонь, пылающий внутри вас. В отношениях проявите активность. А в движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Императрица"

Вам подходит развитие. В отношениях время перейти на новый уровень. А на работе ваш проект принесет плоды.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите то, на что заслуживаете. В любви ожидайте приятные сюрпризы. А на работе попробуйте попросить премию.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Смело двигайтесь вперед. В отношениях не стоит ранить друг друга словами. На работе продемонстрируйте характер.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Маг"

У вас все получается. В любви сбалансируйте чувства и разум. В рабочих вызовах сохраняйте спокойствие.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Тройка кубков"

По проблемами не забывайте о веселье. В отношениях отправляйтесь на свидание. На работе не забывайте наслаждаться жизнью.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Смерть"

Вас ожидают изменения. В любви может быть больно. В движении по карьерной лестнице позаботьтесь о запасном варианте.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Восьмерка пентаклей"

Достойно работайте и вы со всем справитесь. На работе работайте, чтобы получить лучший результат. В отношениях не забывайте об отдыхе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж жезлов"

Изо всех сил двигайтесь вперед. В отношениях проявите огонь, а на работе уверенно двигайтесь к выбранной цели.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз пентаклей"

Стоит знать, что вы хотите. В отношениях вы добьетесь успеха. А на работе все складывается как нельзя лучше.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Умеренность"

Ищите золотую середину. В отношениях не переливайте из пустого в порожнее. На работе найдите баланс.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях может быть трудно. На работе не отвергайте руку помощи.

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