Церковный праздник 17 августа: день памяти семи спящих отроков

В этот день церковь также почитает память преподобной мученицы Евдокии Римляныни.

17 августа православная церковь вшанувуе память семи спящих отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустодиана (Константина) и Антонина, которые жили в III веке.

История праздника

Святой Максимилиан был сыном Эфесского градоначальника, остальные юноши — сыновьями других знатных эфесских граждан. Все семеро были друзьями с детства, и все состояли на военной службе. Когда император Декий (249-251) прибыл в Эфес, он повелел всем гражданам явиться для принесения жертвы языческим божествам; непокорных же ожидали мучения и смертная казнь.

Представ перед императором, святые отроки исповедали свою веру во Христа. С них немедленно были сняты знаки воинского отличия. Однако Декий отпустил их на свободу, надеясь, что они изменят решение за то время, пока будут находиться в походе. Юноши ушли из города и скрылись в пещере горы Охлон, где проводили время в молитвах, готовясь к мученическому подвигу. Самый молодой из них — святой Иамвлих, одеваясь в нищенское рубище, ходил в город и покупал хлеб. В один из таких выходов в город он услышал, что император вернулся и их ищут, чтобы представить на суд. Святой Максимилиан воодушевил друзей выйти из пещеры и добровольно явиться на суд. Узнав, где скрываются отроки, император велел заложить вход в пещеру камнями, чтобы отроки умерли в ней от голода и жажды. Двое из сановников, присутствовавших при заделке входа в пещеру, были тайными христианами. Желая сохранить память о святых, они вложили между камней запечатанный ковчежец с двумя оловянными дощечками на которых были написаны имена семи отроков и обстоятельства их страданий и смерти.

Но Господь навел на отроков чудный сон, продолжавшийся почти два столетия. К тому времени гонения на христиан прекратились. Владелец участка земли, на которой расположена гора Охлон, начал строить каменную постройку, и рабочие разобрали вход в пещеру. Господь оживил отроков, и они проснулись словно от обыкновенного сна, не подозревая, что прошло почти 200 лет. Тела их и одежды были совершенно нетленными. Готовясь принять мучения, отроки поручили святому Иамвлиху еще раз купить им хлеба в городе для подкрепления сил. Подойдя к городу, юноша поразился, увидев на воротах святой крест.

Расплачиваясь за хлеб, святой отрок подал торговцу монету с изображением императора Декия и был задержан, как тот, кто спрятал сокровище старинных монет. Святого Иамвлиха привели к градоначальнику, у которого в то время находился Эфесский епископ. Слушая удивленные ответы юноши, епископ понял, что Бог открывает через него какую-то тайну, и сам отправился вместе с народом к пещере. У входа в пещеру епископ вынул из груды камней запечатанный ковчежец и открыл его. Он прочитал на оловянных дощечках имена семи отроков и обстоятельства заделки пещеры по повелению императора Декия. Войдя в пещеру и увидев в ней живых отроков, все возрадовались и поняли, что Господь, через пробуждение их от долгого сна, открывает Церкви тайну воскресения мертвых. Вскоре сам император прибыл в Эфес и беседовал с юношами в пещере. Тогда же святые отроки на глазах у всех склонили головы на землю и опять заснули, на этот раз до всеобщего воскресения. Император хотел каждого из отроков положить в драгоценную раку, но, явившись ему во сне, святые отроки сказали, чтобы тела их были оставлены в пещере на земле.

Народные традиции и приметы

17 августа в народе отмечают память святой Евдокии. Малиновка - народное название церковного праздника в честь святой Евдокии.

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В это время собирали урожай огурцов, ходили в лес за малиной. Из-за частых дождей сено могло испортиться, поэтому его нужно было быстрее спрятать.

Если густой туман поднимается над лесом — грибы подоспели.

Грачи вечером летят в южном направлении — к солнечной погоде.

Бабки плавно летают высоко над кустарниками — будет ясно и тепло на следующий день.

Что запрещено делать 17 августа

В этот день запрещено брать в долг деньги.

17 августа нельзя продавать.

Не стоит начинать новые дела — в этот день лучше вплотную заняться старыми нерешенными вопросами.

Нельзя быть одному, грустить.

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