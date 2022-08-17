Три знака Зодиака, которым сегодня улыбнется удача

День позитивной – и активной – энергетики, когда даже самый ленивый по натуре человек будет мотивирован на действия, направленные на достижение цели. Тем не менее ничего не удастся получить даром, обязательно нужно будет приложить усилия, но их затрату компенсирует определенная доля везения и удачи.

Сегодня, 17 августа, удача будет сопутствовать представителям всех знаков Зодиака, но трем из них она улыбнется особенно лучезарно.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам звезды рекомендуют заниматься решением разнообразных финансовых вопросов, которые могут привести к получению молниеносной прибыли. Впрочем, даже если ничего подобного не произойдет, не стоит терять надежды: все подписанные сегодня договоры и заключенные сделки окажутся исключительно выгодными, так что стоит совершить их именно в этот день.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – не иначе как по мановению волшебной палочки – будут успевать везде и всюду, совершенно ничего специально для этого не делая: будут отказываться, как принято говорить, в нужное время в нужном месте. Представителям знака останется только пожинать плоды своего везения, но с этой задачей венценосные особы Зодиака справятся без особых трудностей.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы на собственном опыте почувствуют, как действует диалектический закон, который называется переходом количества в качество. В последнее время они много работали и уже потеряли надежду на успех, но – совершенно напрасно: именно сейчас все, что они сделали, даст о себе знать. Скорее всего, на них наконец-то обратят внимание потенциальные работодатели и предложат завидный заказ с высоким гонораром.

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