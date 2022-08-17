Три знаки зодіаку, яким сьогодні усміхнеться успіх

День позитивної – і активної – енергетики, коли навіть найледачіша за натурою людина буде мотивована на дії, спрямовані на досягнення мети. Проте нічого не вдасться отримати задарма, обов'язково потрібно буде докласти зусиль, але їхню витрату компенсує певна частка везіння та талану.

Сьогодні, 17 серпня, талан супроводжуватиме представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них вона усміхнеться особливо променисто.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам зірки рекомендують займатися вирішенням різноманітних фінансових питань, які можуть призвести до отримання блискавичного прибутку. Втім, навіть якщо нічого подібного не станеться, не варто втрачати надії: усі підписані сьогодні договори та укладені угоди виявляться винятково вигідними, тож варто здійснити їх саме цього дня.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви – не інакше як за помахом чарівної палички – встигатимуть скрізь і всюди, зовсім нічого спеціально для цього не роблячи: відмовлятимуться, як заведено говорити, у потрібний час у потрібному місці. Представникам знака залишиться тільки пожинати плоди свого везіння, але з цим завданням вінценосні особи зодіаку впораються без особливих труднощів.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці на власному досвіді відчують, як діє діалектичний закон, який називається переходом кількості в якість. Останнім часом вони багато працювали і вже втратили надію на успіх, але — даремно: саме зараз все, що вони зробили, дасть про себе знати. Найімовірніше, на них звернуть увагу потенційні роботодавці і запропонують гідне заздрощів замовлення зі значним гонораром.

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