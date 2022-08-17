Окупанти ракетами атакували Одещину

Наразі з'ясовуються усі деталі удару.
Російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
"Одещину атаковано ворожими ракетами. З'ясовуються усі деталі удару. Подробиці - згодом", - зазначив Братчук.
Нагадаємо, що вночі, 17 серпня, під час повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Росіяни поцілили у будинки і цивільні об'єкти.
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