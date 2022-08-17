Окупанти ракетами атакували Одещину

Російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещину атаковано ворожими ракетами. З'ясовуються усі деталі удару. Подробиці - згодом", - зазначив Братчук.

Нагадаємо, що вночі, 17 серпня, під час повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Росіяни поцілили у будинки і цивільні об'єкти.

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