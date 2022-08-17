Оккупанты ракетами атаковали Одесскую область

Российские оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Одесская область атакована вражескими ракетами. Выясняются все детали удара. Подробности — позже", — отметил Братчук.

Напомним, что ночью, 17 августа, во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели мощные взрывы. Россияне попали в дома и гражданские объекты.

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