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Оккупанты ракетами атаковали Одесскую область

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Оккупанты ракетами атаковали Одесскую область

Фото: ТСН.ua

Выясняются все детали удара.

Российские оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Одесская область атакована вражескими ракетами. Выясняются все детали удара. Подробности — позже", — отметил Братчук.

Напомним, что ночью, 17 августа, во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели мощные взрывы. Россияне попали в дома и гражданские объекты.

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