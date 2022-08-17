Оккупанты ракетами атаковали Одесскую область

Выясняются все детали удара.
Российские оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область.
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Одесская область атакована вражескими ракетами. Выясняются все детали удара. Подробности — позже", — отметил Братчук.
Напомним, что ночью, 17 августа, во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели мощные взрывы. Россияне попали в дома и гражданские объекты.
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