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Астрологический прогноз на 17 августа

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Астрологический прогноз на 17 августа

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда приветствуются активные действия и движение вперед, без раздумий, заминок и остановок. Мощная энергия, которой награждают людей нынешние лунные сутки, хорошо поддается контролю, поэтому не доставит неудобств и дискомфорта. 

Символ дня: солнце. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: лиловый, бордовый. 

Счастливые камни дня: циркон, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: на состоянии организма благоприятным образом отразится здоровый образ жизни – прежде всего занятия спортом и правильное питание. 

Сны дня: сновидения нынешней ночи особенно важны для людей творческих профессий, поскольку показываю, насколько процентов человек использует свой креативный потенциал. Сны, которые оставят утреннее приятное "послевкусие", будут свидетельствовать о том, что человек реализует себя максимально, и наоборот. 

Афоризм дня: "Нет тумана, из которого не было бы выхода. Главное – держаться и идти вперед" (Ромен Роллан). 

Геометрическая фигура дня: вертикально вытянутый прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Асфэр – дарит моральную и физическую силу. 

Магия и мистика дня: любые магические действия должны касаться поездок и путешествий – можно создавать амулеты и обереги, защищающие в пути, а во время гаданий задавать вопросы относительно того, стоит в ближайшее время отправляться в дорогу или нет. 

Табу дня: сегодня – как, впрочем, и всегда – нежелательно потворствовать своим слабостям и дурным привычкам. 

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