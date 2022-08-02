Любовный гороскоп на август 2022 года

Первая декада августа 2022-го продолжит темы предыдущего месяца, подведет итоги дел, касающихся семьи, жилищных и имущественных вопросов, романтических взаимоотношений. На фоне внешней напряженной ситуации, эмоционально-чувственная сфера приносит удовлетворение, укрепляет психологическую устойчивость и повышает самооценку.
Начало месяца идеально подходит для того, чтобы проявить свои чувства, освежить отношения. Но в первые несколько дней августа старайтесь не проводить семейных торжеств и мероприятий, сведите к минимуму внешние контакты и сосредоточьтесь на личных отношениях.
11 августа в 21:30 по киевскому времени планета любви – Венера – входит в знак Льва. Вторая и третья декада месяца принесет много ярких впечатлений, проявление чувств и желаний. С другой стороны, повышается требовательность в любви, партнеры настойчивы по отношению друг к другу, хотят слышать восхищение собой.
20 августа в 10:56 Марс переходит в знак Близнецы, что даст активность в установлении контактов, легкость на подъем, поможет воплотить в реальность романтические стремления. Взаимоотношения с представителями противоположного пола станут значительно успешнее, а если до сих пор они шли негладко, пришло время приложить усилия и создать более приятную атмосферу. В жизни многих людей появится место для романтики и любви.
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ОВЕН
Внутренняя напряженность первой декады июля может стать серьезным препятствием для создания гармонии в личных отношениях. Поэтому начало августа лучше посвятить деловой сфере и завершению основных этапов текущих работ, чтобы освободить время для всяких приятностей во второй половине месяца. Постепенно все сложности в любовных отношениях исчезнут без следа, и вы почувствуете себя счастливым человеком. Совместные действия и работа с противоположным полом может привести к более близким взаимоотношениям.
ТЕЛЕЦ
Пришло время всерьез заняться личной жизнью и обрести счастье, любовь и благополучие. Со второй декады августа обстоятельства для этого сложатся наилучшим образом. Если вы будете проявлять себя и находиться в центре событий, вам обеспечен успех у представителей противоположного пола. Август для вас – время колоссального высвобождения энергии, счастливых трансформаций, обновлений, благодаря интенсивным любовным взаимоотношениям. Но будьте готовы к тому, что вы привлечете внимание не только тех, кто вам нравится.
БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятный месяц для решения серьезных семейных вопросов, определения дальнейших перспектив личных взаимоотношений, а также кардинальных перемен в личной жизни. Начало месяца подходит для того, чтобы вернуть любовь и страсть в отношения, проявить инициативу и установить контакт с желанным потенциальным партнером. Многое меняется в вашей жизни, обстоятельства требуют от вас активности и осознания путей, ведущих преодолению трудностей и преград, особенно в любовной сфере.
РАК
В первой декаде августа произойдет много событий, касающихся взаимоотношений с романтическим партнером или супругом. Достаточно непростое начало месяца, однако наберитесь терпения, и вы дождетесь того, чего хотите от любимого человека, что приведет к счастливым преобразованиям в отношениях, уже к третьей декаде августа. Если вы одиноки, обратите внимание на иностранцев или отправьтесь в дальнее путешествие – новое знакомство может стать судьбоносным. Также будут благоприятны поездки с давним партнером.
ЛЕВ
Ваша привлекательность усиливается многократно. Окружающие находят вас более обаятельным человеком, чем вы ощущаете себя сами. Без особых усилий в этот период вы сможете добиться своего, особенно если это зависит от представителей противоположного пола. Вторая и третья декада месяца благоприятна для заявления о себе и своих интересах, высказывания своего мнения и пожеланий, относительно существующих взаимоотношений. Вам удастся изменить ситуацию в личной жизни, если вам это нужно.
ДЕВА
Удачный период для долгосрочного планирования своей семейной жизни или взаимоотношений с романтическим партнером. Может случиться так, что деловые взаимоотношения перерастут в личные, однако будьте осторожны – ваш служебный роман может привлечь чрезмерное внимание окружающих. Август – очень ответственный месяц для вас, может многое измениться в любовной сфере, но эти перемены будут благоприятны, даже если сначала вам так не будет казаться. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни.
ВЕСЫ
Вы приобретаете шарм, обаяние, становитесь даже внешне еще красивее, что поможет вам добиться желаемого от представителей противоположного пола или любимого человека. Сейчас эффективный период для гармонизации личных отношений. Помешать вам может чрезмерная снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями. Для того чтобы использовать возможности этого месяца по максимуму, старайтесь продумывать каждое свое действие, не торопите события, но и не расслабляйтесь – время для отдыха появиться позже.
СКОРПИОН
Чувственная сторона жизни становится более заметной. Месяц благоприятен для семейных пар, особенно для планирования ребенка. В нынешних обстоятельствах вы имеете все шансы и возможности решить свои любовные проблемы, переломить существующую ситуацию в любовной сфере и улучшить взаимоотношения, вернуть им былую страсть. Это удачный период для демонстрации своих твердых принципов и намерений, поскольку это непременно будет замечено вашим романтическим партнером или супругом.
СТРЕЛЕЦ
Любовная сфера жизни тесно переплетается с бизнесом, работой и деловыми взаимоотношениями. Не отказывайтесь, если вас будут приглашать на различные мероприятия или в поездки, особенно представители противоположного пола. Произойдет много всего того, чего вы даже теоретически не могли представить, в самом хорошем смысле этого понятия. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы выглядеть красиво и будьте готовы к приятным сюрпризам или новым знакомствам, одно из которых может стать судьбоносным.
КОЗЕРОГ
Насыщенный месяц – время вдохновения, романтики, счастливых событий в семейной жизни. Активный отдых с семьей или любимым человеком запомнится надолго и принесет позитивные изменения в вашу жизнь. Август подходит для улучшения жилищных вопросов, оформления официальных союзов или начала совместного проживания. Будьте мягче в общении с родными и близкими, возможно, уступите в некоторых моментах – в скором времени вы получите еще большую поддержку и согласие, даже по противоречивым темам.
ВОДОЛЕЙ
Непростой месяц для любовных отношений, приходится возвращаться к прошлым темам и ситуациям, которые казались закрытыми. Споры и разные точки зрения могут привести к затяжным конфликтам. Деловые интересы и общие цели сближают, но категоричности стоит избегать. К концу августа обстоятельства будут более благоприятны для серьезных разговоров, поэтому отложите все важные темы, касающиеся личной жизни, до третьей декады августа. В это время можно устранить сложности в отношениях с родителями, детьми, брачным партнером.
РЫБЫ
В личной жизни все неспокойно, но очень интересно! Вдруг возникают партнеры из прошлого и способствуют появлению противоречивых чувств и желаний. Существующие отношения могут пострадать, т.к. в августе многие проблемы выходят наружу. Откровенные разговоры с партнером, спокойное выражение несогласия по некоторым вопросам и поиски компромисса, помогут избежать непоправимого. Не действуйте сгоряча, определите, кто и что для вас действительно важно. Партнер пойдет вам навстречу, если вы сделаете первый шаг.
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