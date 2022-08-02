Любовный гороскоп на август 2022 года

Начало месяца идеально подходит для того, чтобы проявить свои чувства, освежить отношения. Но в первые несколько дней августа старайтесь не проводить семейных торжеств и мероприятий, сведите к минимуму внешние контакты и сосредоточьтесь на личных отношениях.

11 августа в 21:30 по киевскому времени планета любви – Венера – входит в знак Льва. Вторая и третья декада месяца принесет много ярких впечатлений, проявление чувств и желаний. С другой стороны, повышается требовательность в любви, партнеры настойчивы по отношению друг к другу, хотят слышать восхищение собой.

20 августа в 10:56 Марс переходит в знак Близнецы, что даст активность в установлении контактов, легкость на подъем, поможет воплотить в реальность романтические стремления. Взаимоотношения с представителями противоположного пола станут значительно успешнее, а если до сих пор они шли негладко, пришло время приложить усилия и создать более приятную атмосферу. В жизни многих людей появится место для романтики и любви.

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ОВЕН

Внутренняя напряженность первой декады июля может стать серьезным препятствием для создания гармонии в личных отношениях. Поэтому начало августа лучше посвятить деловой сфере и завершению основных этапов текущих работ, чтобы освободить время для всяких приятностей во второй половине месяца. Постепенно все сложности в любовных отношениях исчезнут без следа, и вы почувствуете себя счастливым человеком. Совместные действия и работа с противоположным полом может привести к более близким взаимоотношениям.

ТЕЛЕЦ

Пришло время всерьез заняться личной жизнью и обрести счастье, любовь и благополучие. Со второй декады августа обстоятельства для этого сложатся наилучшим образом. Если вы будете проявлять себя и находиться в центре событий, вам обеспечен успех у представителей противоположного пола. Август для вас – время колоссального высвобождения энергии, счастливых трансформаций, обновлений, благодаря интенсивным любовным взаимоотношениям. Но будьте готовы к тому, что вы привлечете внимание не только тех, кто вам нравится.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный месяц для решения серьезных семейных вопросов, определения дальнейших перспектив личных взаимоотношений, а также кардинальных перемен в личной жизни. Начало месяца подходит для того, чтобы вернуть любовь и страсть в отношения, проявить инициативу и установить контакт с желанным потенциальным партнером. Многое меняется в вашей жизни, обстоятельства требуют от вас активности и осознания путей, ведущих преодолению трудностей и преград, особенно в любовной сфере.

РАК

В первой декаде августа произойдет много событий, касающихся взаимоотношений с романтическим партнером или супругом. Достаточно непростое начало месяца, однако наберитесь терпения, и вы дождетесь того, чего хотите от любимого человека, что приведет к счастливым преобразованиям в отношениях, уже к третьей декаде августа. Если вы одиноки, обратите внимание на иностранцев или отправьтесь в дальнее путешествие – новое знакомство может стать судьбоносным. Также будут благоприятны поездки с давним партнером.

ЛЕВ

Ваша привлекательность усиливается многократно. Окружающие находят вас более обаятельным человеком, чем вы ощущаете себя сами. Без особых усилий в этот период вы сможете добиться своего, особенно если это зависит от представителей противоположного пола. Вторая и третья декада месяца благоприятна для заявления о себе и своих интересах, высказывания своего мнения и пожеланий, относительно существующих взаимоотношений. Вам удастся изменить ситуацию в личной жизни, если вам это нужно.

ДЕВА

Удачный период для долгосрочного планирования своей семейной жизни или взаимоотношений с романтическим партнером. Может случиться так, что деловые взаимоотношения перерастут в личные, однако будьте осторожны – ваш служебный роман может привлечь чрезмерное внимание окружающих. Август – очень ответственный месяц для вас, может многое измениться в любовной сфере, но эти перемены будут благоприятны, даже если сначала вам так не будет казаться. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни.

ВЕСЫ

Вы приобретаете шарм, обаяние, становитесь даже внешне еще кра­сивее, что поможет вам добиться желаемого от представителей противоположного пола или любимого человека. Сейчас эффективный период для гармонизации личных отношений. Помешать вам может чрезмерная снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями. Для того чтобы использовать возможности этого месяца по максимуму, старайтесь продумывать каждое свое действие, не торопите события, но и не расслабляйтесь – время для отдыха появиться позже.

СКОРПИОН

Чувственная сторона жизни становится более заметной. Месяц благоприятен для семейных пар, особенно для планирования ребенка. В нынешних обстоятельствах вы имеете все шансы и возможности решить свои любовные проблемы, переломить существующую ситуацию в любовной сфере и улучшить взаимоотношения, вернуть им былую страсть. Это удачный период для демонстрации своих твердых принципов и намерений, поскольку это непременно будет замечено вашим романтическим партнером или супругом.

СТРЕЛЕЦ

Любовная сфера жизни тесно переплетается с бизнесом, работой и деловыми взаимоотношениями. Не отказывайтесь, если вас будут приглашать на различные мероприятия или в поездки, особенно представители противоположного пола. Произойдет много всего того, чего вы даже теоретически не могли представить, в самом хорошем смысле этого понятия. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы выглядеть красиво и будьте готовы к приятным сюрпризам или новым знакомствам, одно из которых может стать судьбоносным.

КОЗЕРОГ

Насыщенный месяц – время вдохновения, романтики, счастливых событий в семейной жизни. Активный отдых с семьей или любимым человеком запомнится надолго и принесет позитивные изменения в вашу жизнь. Август подходит для улучшения жилищных вопросов, оформления официальных союзов или начала совместного проживания. Будьте мягче в общении с родными и близкими, возможно, уступите в некоторых моментах – в скором времени вы получите еще большую поддержку и согласие, даже по противоречивым темам.

ВОДОЛЕЙ

Непростой месяц для любовных отношений, приходится возвращаться к прошлым темам и ситуациям, которые казались закрытыми. Споры и разные точки зрения могут привести к затяжным конфликтам. Деловые интересы и общие цели сближают, но категоричности стоит избегать. К концу августа обстоятельства будут более благоприятны для серьезных разговоров, поэтому отложите все важные темы, касающиеся личной жизни, до третьей декады августа. В это время можно устранить сложности в отношениях с родителями, детьми, брачным партнером.

РЫБЫ

В личной жизни все неспокойно, но очень интересно! Вдруг возникают партнеры из прошлого и способствуют появлению противоречивых чувств и желаний. Существующие отношения могут пострадать, т.к. в августе многие проблемы выходят наружу. Откровенные разговоры с партнером, спокойное выражение несогласия по некоторым вопросам и поиски компромисса, помогут избежать непоправимого. Не действуйте сгоряча, определите, кто и что для вас действительно важно. Партнер пойдет вам навстречу, если вы сделаете первый шаг.

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