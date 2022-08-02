Украинки установили исторический рекорд на Чемпионате Европы по гребному марафону

В воскресенье, 31 июля, в датском Силькеборге завершился чемпионат Европы по гребному марафону на байдарках и каноэ, на котором удачно выступила украинская сборная.

Сборная Украины завоевала три золотые медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ по марафону, который состоялся в Силькеборге (Дания). Это лучший результат за всю историю выступлений на континентальном первенстве.

До этого лучший результат "сине-желтые" показали в 2019 году во французском Десиге, когда золотой дубль оформила Людмила Бабак.

В этом году Бабак тоже отметился дублем. Украинка финишировала первой на дистанциях 3,4 км и 15,4 км. Всего в ее активе шесть золотых медалей чемпионатов Европы.

Еще одну золотую медаль для Украины завоевала Анастасия Дежицкая, для которой это был дебютный турнир такого уровня. Спортсменка победила в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 11.8 км среди юниорок.

Отметим, что украинской команды это было первое Евро за три года, ведь прошлое континентальное первенство-2021 украинцы пропускали из-за того, что соревнования проходили в Москве.

Напомним, что Украина не будет представлена на чемпионате мира по гребле в женской байдарке-четверке на дистанции 500 м.

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