В России полк "Азов" признали террористической организацией

Судебные заседания провели в закрытом режиме, а само рассмотрение состоялось по требованию Генпрокуратуры РФ.
Верховный трибунал России признал полк "Азов" террористической организацией.
"Решение о признании "Азова" террористической организацией и его запрете в России подлежит исполнению немедленно, не дожидаясь вступления в силу" — подчеркнули в Верховном суде страны-агрессора.
Отдельный отряд специального назначения "Азов" — создан 5 мая 2014 года в городе Бердянск (Запорожская область) как батальон патрульной службы милиции особого назначения МВД на основании решения Министерства внутренних дел Украины. 17 сентября 2014 года батальон был реорганизован и расширен в полк милиции особого назначения МВД. Эмблема полка – видоизмененный символ "Идея нации". После 24 февраля 2022 полк "Азов" участвовал в обороне завода "Азовсталь" (Мариуполь). Читайте больше о полке "Азов" здесь.
Напомним, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских. В результате взрыва погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.
В полку "Азов" российский удар по Оленовке расценивают, "как акт публичной казни". Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".
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