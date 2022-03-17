Полк "Азов": основная информация о отряде, как вступить

Читайте в материале ТСН.ua основную информацию о полке "Азов" и как поступить в него новобранцу или военнослужащему.

Отдельный отряд специального назначения "Азов" (полк "Азов") был создан в 2014 году в качестве добровольческого батальона (до 17 сентября 2014 года). До 11 ноября 2014 — полк патрульной милиции особого назначения МВД Украины. В настоящее время – формирование Национальной гвардии Украины в составе Восточной оперативно-территориального объединения. Базировался в городе Мариуполь (Донецкая область), но временно находился в г. Бердянск (Запорожская область).

В начале деятельности полк "Азов" состоял из 300 человек, большая часть которых раньше являлась членами организации "Патриот Украины". Командиром полка является Андрей Белецкий.

В интернете бойцов полка "Азов" и других украинских военных формирований в Донецкой области часто называли " черными человечками " в противовес "зеленым человечкам" (такое название еще в 2014 году получили военнослужащие РФ). Такое прозвище закрепилось благодаря черной штурмовой форме. Отсюда полк "Азов" также получил свое первое название – "Черный Корпус".

Полк "Азов": история создания

Андрей Белецкий – командир полка "Азов" / commons.wikimedia.org

5 мая 2014 в Бердянске (Запорожская область) был создан батальон "Азов". На основании решения Министерства внутренних дел он вошел в состав патрульной милиции особого назначения МВД.

17 сентября 2014 батальон "Азов" приказом министра внутренних дел Украины реорганизовали и расширили. После чего формирование стало полком милиции особого назначения "Азов".

11 ноября 2014 полк "Азов" после приказа министра внутренних дел Украины был переведен в состав Национальной гвардии Украины.

Полк "Азов" является отдельным отрядом специального назначения воинской части 3057 Национальной гвардии Украины.

Структура полка "Азов"

Структура полка "Азов" / commons.wikimedia.org

подразделения моторизованных стрелков;

подразделение военной разведки;

танковое подразделение;

артиллерийское подразделение;

обознательная служба;

инженерная служба;

транспортное подразделение;

медицинское подразделение;

снайперское подразделение.

Боевые действия формирования

Полк "Азов" принимал участие в различных боевых действиях на Востоке Украины и других регионах / Focus.ua

Полк "Азов" в составе МВД Украины активно участвовал в военных операциях на территории проведения АТО (Антитеррористическая операция), ООС (Операция объединенных сил) и в других регионах страны.

Сразу после создания еще тогда батальон милиции "Азов" проводил разные тренировки в г. Бердянск (Запорожская область), а также патрулировал территорию вблизи г. Мариуполь.

7 мая 2014 года вблизи поселка Мангуш автобус батальона был обстрелян террористами из автоматического оружия. Ранений получил только водитель. Члены полка убили одного из нападавших и двух боевиков взяли в плен. Одним из них оказался Игорь Хакимзянов, называвший себя "министром обороны" так называемой "ДНР".

9 мая 2014 военнослужащими из батальона "Азов" вместе с другими формированиями было освобождено захваченное террористами здание городского отдела милиции в Мариуполе.

12 мая 2014 года "Азов" задержал главаря одного из главарей террористов из так называемой "ДНР" Александра Фоменко, находившегося в Мариуполе.

13 июня 2014 года ВСУ, Национальная гвардия Украины и военнослужащие батальона "Азов" освободили город Мариуполь от террористов так называемой "ДНР". Тогда 38 боевиков были задержаны, 17 ранены и 3 убиты.

30 июня 2014 года батальон "Азов" задержал сотника пророссийского Бердянского казачества Игоря Гуськова, являвшегося пособником главаря террористов из так называемой "ДНР" Игоря Гиркина.

6 июля 2014 бойцы батальона "Азов" полностью контролировали побережье Азовского моря в Донецкой области.

12 июля 2014 года "азовцы" задержали еще одного лидера террористов — на этот раз Василия Черненко, который находился в Дружковке. Задержанный передан в СБУ, где были проведены следственные действия.

15 июля 2014 военнослужащие из "Азов" задержали Алексея Пабушкова (позывной "Грек"), который был приспешником главаря так называемой "ДНР" в Мариуполе Андрея Борисова (прозвище "Чечен"). Лидер террористов был передан в СБУ.

25 июля 2014 года бойцы батальона задержали террориста по прозвищу "Знамя", который был оружейником в местной ячейке террористической группировки так называемой "ДНР".

4 августа 2014 г. Вооруженные Силы Украины вместе с военнослужащими батальона милиции "Азов" освободили от российских наемников и террористов город Марьинка.

10 августа 2014 года батальон "Азов" и ВСУ начали операцию по освобождению города Иловайск и ликвидации района, укрепленного террористами.

18 августа 2014 часть батальона "Донбасс", батальон "Азов" и отдельная рота батальона "Днепр" вели тяжелые бои возле Иловайска.

5 сентября 2014 батальон "Азов" и Вооруженные Силы Украины сдержали оборону Мариуполя, отразив несколько атак НЗФ.

12 октября 2014 бойцы из батальона "Азов" и солдаты ВСУ обезвредили танк террористов, который обстреливал украинцев войска, а также бронемашину "Тигр", которая входила в состав российских оккупационных войск.

Ноябрь 2014 СБУ, Государственная пограничная служба Украины и руководство уже тогда полка "Азов" задержали россиянина, который должен был войти в состав подразделений и предоставить информацию о деятельности и операции "Азов", это была задача российских спецслужб.

12 декабря 2014 года полк "Азов" проводил боевые действия с террористами так называемой "ДНР" и войсками РФ в населенных пунктах Гранитное, Павлополь, Коминтерново.

10 февраля 2015 года отдельный отряд специального назначения "Азов" провел наступательную операцию и освободил из российской оккупации пять населенных пунктов к востоку от Мариуполя (Бердянское, Широкино, Коминтерново, Лебединское, Павлополь).

В апреле-мае 2016 года полк "Азов" участвовал в усилении охраны общественного порядка в Одессе.

Август 2016 часть полка "Азов" по инициативе командующего Национальной гвардии Украины отвели для охраны блокпостов в Запорожье.

С осени 2016 по 24 февраля 2022 года (когда началась полномасштабная война России с Украиной) полк "Азов" выполнял разнообразные боевые задания по противодесантной обороне на побережье Азовского моря.

С начала вторжения России в Украину полк "Азов" вместе с ВСУ выполняет различные задачи по охране Украины от оккупантов.

Полк "Азов": эмблемы и их значение

Первая неофициальная эмблема полка "Азов" – желтый флаг, на котором изображен символ "Идея Нации"

Первоначально у военного формирования существовало лишь несколько разных неофициальных символов, однако официальной нарукавной нашивки не было. Когда бойцы батальона "Азов" отправлялись на Восток Украины, то использовали два флага :

желтый флаг, на котором изображен символ "Идея Нации" (именно его часто ошибочно воспринимали как древнегерманский вольфсангель) и ранее был символом организации "Патриот Украины" — наложенные друг на друга буквы латинского языка "I" ("Идея") и "N "("Нация");

(именно его часто ошибочно воспринимали как древнегерманский вольфсангель) и ранее был символом организации "Патриот Украины" — наложенные друг на друга буквы латинского языка "I" ("Идея") и "N "("Нация"); перевернутый флаг Украины (полоска голубого цвета снизу, а полоска желтого цвета сверху).

Еще одна неофициальная эмблема полка "Азов" – перевернутый флаг Украины (такой использовали в УНР)

У многих возник вопрос, почему бойцы сначала батальона, а затем полка "Азов" использовали именно перевернутый флаг Украины. Командование военного формирования объяснило, что именно такой вариант флага использовался в УНР. Привычный для нас вид украинский флаг принял за гетмана Ивана Скоропадского, объяснившего свои действия тем, что перевернул всю Украину.

Также стоит отметить, что "Азов" действует преимущественно в Приазовье, поэтому бойцы интерпретируют перевернутый флаг как "желтое солнце и синее море".

Полк "Азов" имеет еще одну эмблему, которая получила широкое распространение в украинской печати. На ней также изображен символ "Идея Нации", помещающийся на фоне "Черного солнца" — эзотерического знака, часто используемого в европейском праворадикальном движении. Эта версия нашивки стала наиболее популярной и используется наиболее часто. Эта эмблема являлась неофициальной нашивкой бойцов неформального формирования "Черный Корпус" батальона "Азов".

Неформальная эмблема "Черного корпуса" полка "Азов" / commons.wikimedia.org

Добровольцы, отправившиеся в восточные регионы Украины 23 июня 2014 года, получили новую нарукавную нашивку. На ней были изображены человеческие фигуры с оружием в руках, они находились на фоне государственного трезубца. Также на нашивке была надпись "Черный корпус". Однако эта эмблема тоже была неформальной. Ее создали только как дань памяти батальона "Черный Корпус". Хотя некоторые бойцы до сих пор используют ее как дополнительный шеврон.

Еще одна эмблема полка "Азов" (неофициальная)

В середине августа 2014 года появилась еще одна нашивка. Хотя она и была замечена только у одного бойца батальона "Азов". Фоном эмблемы был перевернутый флаг Украины. На желтой полосе сверху стояла надпись "Азов", а на синей полосе помещался малый герб Украины. Под флагом находилась надпись "Украина", а еще ниже – спецподразделение МВД.

Наиболее распространенная эмблема полка "Азов"

Наиболее распространенной среди полка "Азов" была эмблема желтого цвета, на которой изображалась руна "Идея Нации" на фоне "Черного солнца". Снизу помещается синяя волна. Эту нашивку не вышивали на ткани, а впрессовывали в мягкую резину.

Окончательная эмблема полка "Азов" с руной "Идея Нации" на фоне национальных цветов / commons.wikimedia.org

Окончательный вид эмблема полка "Азов" приобрела 11 августа 2015 года. На ней оставили только руну "Идея Нации", которая располагается под углом. Она является символом резкого и быстрого движения вперед. Над руной находится надпись "Азов". Эмблема выполняется в национальных цветах.

Как вступить в полк "Азов"?

Информацию о том, как поступить в полк "Азов", можно найти по этой ссылке.

В полк "Азов" принимают как новобранцев, так и военнослужащих, имеющих опыт ведения боевых действий.

Для вступления в полк "Азов" в мирное время нужно было пройти следующие шаги:

Собеседование. Прохождение психологических тестов НГУ и ВЛК. Отправка в подраздел для подписания контракта и прохождение Базового курса боевой подготовки. Прохождение Базового Курса Боевой Подготовки.

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