Структура армии Украины

ВСУ – военное формирование, которое в соответствии с Конституцией Украины отвечает за оборону страны, защиту ее территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности.

История Вооруженных Сил Украины

24 августа 1991 года Украина провозгласила свою независимость и стала государством с одной из самых мощных военных группировок в Европе, которая была оснащена относительно современными образцами военной техники, вооружения и имело ядерное оружие. Вместе с тем, Верховная Рада Украины приняла решение о взятии всех расположенных на украинской территории военных формирований Вооруженных Сил бывшего СССР под свою юрисдикцию. Именно тогда формируется и ключевое ведомство – Министерство обороны Украины.

В сжатые сроки Верховная Рада Украины приняла целый пакет документов и законодательных актов. В частности: постановление "О Совете обороны Украины", Концепция обороны и строительства ВСУ, Закон Украины " О Вооруженных Силах Украины ", Закон Украины " Об обороне Украины ", Военная доктрина Украины.

Структура Вооруженных Сил Украины

Вооруженные Силы Украины имеют следующую структуру :

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины Командование объединенных сил ВСУ Основные виды ВСУ: Сухопутные войска, Военно-Морские Силы, Воздушные Силы Отдельные роды сил ВСУ: Силы территориальной обороны, Силы специальных операций, Медицинские силы, Силы поддержки, Силы логистики. Отдельные роды войск ВСУ: Войска связи и кибербезопасности, Десантно-штурмовые войска Соединения, органы военного управления, высшие военные учебные заведения, воинские части, учреждения и заведения, не относящиеся к видам и отдельным родам войск ВСУ, военные учебные подразделения высшего образования.

Виды ВСУ: основная информация

Флаг Сухопутных войск Украины / commons.wikimedia.org

Одни из первых были сформированы Сухопутными войсками Украины. Произошло это в 1996 году на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины". По объему возложенных на них задач и назначению Сухопутные войска Украины отыгрываются одну из основных ролей в выполнении ВСУ своих функций в мирное и военное время.

В Сухопутные войска Украины входят следующие оперативные командования:

Западное оперативное командование

Южное оперативное командование

Территориальное командование "Север"

Оперативное командование "Восток"

Роды войск Сухопутных войск ВСУ

Танковые и механизированные войска – основа Сухопутных войск ВСУ, их задачами является удержание занятых районов, позиций и рубежей, отражение ударов противника, разгром войск и прорыв его обороны, захват важных объектов и рубежей. Артиллерия, ракетные войска – соединение тактических и оперативно-тактических ракет, соединение и части реактивной, гаубической, противотанковой, пушечной артиллерии, минометных подразделений, артиллерийской разведки, подразделений противотанковых управляемых ракет. Армейская авиация – наиболее маневровый род Сухопутных войск ВСУ, предназначенная для выполнения разнообразных задач в условиях общевойскового боя, подразделения и части армейской авиации ведут разведку, уничтожают живую силу и технику противника, проводят огневую поддержку во время контратаки и наступления, высаживают тактивные десанты и доставляют лиц. склад, боевую технику. Аэромобильные войска — сюда входят соединения, подразделения, части, целенаправленно действующие в тылу противника.

В 2005 году были сформированы Воздушные Силы ВСУ. Их создали путем объединения двух ранее действовавших видов: Войска Противовоздушной обороны Украины и Военно-Воздушные Силы. Совместно с войсками противовоздушной обороны они действуют для охраны воздушного пространства Украины, а также поражают с воздуха объекты противника, высаживают десант, ведут авиационную поддержку войска.

Роды войск Воздушных Сил ВСУ

Флаг Воздушных Сил ВСУ / commons.wikimedia.org

Авиация – основная задача состоит в охране воздушного пространства страны, помощи Сухопутным войскам ВСУ с воздуха, высадке десанта, доставке личного состава и боевой техники. Зенитно-ракетные войска – полная защита территории Украины, ПВО (противовоздушная оборона). Радиотехнические войска – сюда входят подразделения радиоэлектронной борьбы. Специальные войска (связи, обеспечение РЭБ)

В состав Воздушных Сил ВСУ входят следующие роды авиации :

Бомбардировочная – основное ударное средство ВВС, которое предназначено для поражения авиации, группировок войск, разрушения важных объектов. Истребительная – борьба с противником в воздухе, поражение вертолетов, самолетов, крылатых ракет противника в воздухе, поражение морских и наземных объектов. Штурмовая – средства авиационной поддержки войск, поражения войск, морских и наземных объектов (в глубине и на переднем крае). Транспортная – десантирование воздушных десантов, а также перевозка материальных средств и войск. Разведывательная – ведение разведки с воздуха.

Военно-морские Силы были созданы для защиты государственных интересов и суверенитета страны на море, разгрома группировок ВМС противников в операционной зоне как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими видами ВСУ.

Флаг Военно-Морских Сил Украины / commons.wikimedia.org

Распределение Военно-морских Сил ВСУ в соответствии с функциональным назначением:

основные силы обороны ВСУ (имеют соответствующие корабельные, береговые и авиационные составляющие);

морской компонент Соединенных сил быстрого реагирования.

Состав Военно-морских Сил ВСУ

сверхвольные силы и составы бригад надводных кораблей;

морская авиация, входящая в состав морской авиационной бригады;

береговые ракетные войска;

войска береговой обороны и морская пехота;

военно-морские базы;

военно-морской лицей;

Академия военно-морских сил имени П.С.Нахимова.

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