Структура армии Украины

ВСУ – военное формирование, которое в соответствии с Конституцией Украины отвечает за оборону страны, защиту ее территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности.
История Вооруженных Сил Украины
24 августа 1991 года Украина провозгласила свою независимость и стала государством с одной из самых мощных военных группировок в Европе, которая была оснащена относительно современными образцами военной техники, вооружения и имело ядерное оружие. Вместе с тем, Верховная Рада Украины приняла решение о взятии всех расположенных на украинской территории военных формирований Вооруженных Сил бывшего СССР под свою юрисдикцию. Именно тогда формируется и ключевое ведомство – Министерство обороны Украины.
В сжатые сроки Верховная Рада Украины приняла целый пакет документов и законодательных актов. В частности: постановление "О Совете обороны Украины", Концепция обороны и строительства ВСУ, Закон Украины " О Вооруженных Силах Украины ", Закон Украины " Об обороне Украины ", Военная доктрина Украины.
Структура Вооруженных Сил Украины
Вооруженные Силы Украины имеют следующую структуру :
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины
- Командование объединенных сил ВСУ
- Основные виды ВСУ: Сухопутные войска, Военно-Морские Силы, Воздушные Силы
- Отдельные роды сил ВСУ: Силы территориальной обороны, Силы специальных операций, Медицинские силы, Силы поддержки, Силы логистики.
- Отдельные роды войск ВСУ: Войска связи и кибербезопасности, Десантно-штурмовые войска
- Соединения, органы военного управления, высшие военные учебные заведения, воинские части, учреждения и заведения, не относящиеся к видам и отдельным родам войск ВСУ, военные учебные подразделения высшего образования.
Виды ВСУ: основная информация
Одни из первых были сформированы Сухопутными войсками Украины. Произошло это в 1996 году на основании Указа Президента Украины в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины". По объему возложенных на них задач и назначению Сухопутные войска Украины отыгрываются одну из основных ролей в выполнении ВСУ своих функций в мирное и военное время.
В Сухопутные войска Украины входят следующие оперативные командования:
- Западное оперативное командование
- Южное оперативное командование
- Территориальное командование "Север"
- Оперативное командование "Восток"
Роды войск Сухопутных войск ВСУ
- Танковые и механизированные войска – основа Сухопутных войск ВСУ, их задачами является удержание занятых районов, позиций и рубежей, отражение ударов противника, разгром войск и прорыв его обороны, захват важных объектов и рубежей.
- Артиллерия, ракетные войска – соединение тактических и оперативно-тактических ракет, соединение и части реактивной, гаубической, противотанковой, пушечной артиллерии, минометных подразделений, артиллерийской разведки, подразделений противотанковых управляемых ракет.
- Армейская авиация – наиболее маневровый род Сухопутных войск ВСУ, предназначенная для выполнения разнообразных задач в условиях общевойскового боя, подразделения и части армейской авиации ведут разведку, уничтожают живую силу и технику противника, проводят огневую поддержку во время контратаки и наступления, высаживают тактивные десанты и доставляют лиц. склад, боевую технику.
- Аэромобильные войска — сюда входят соединения, подразделения, части, целенаправленно действующие в тылу противника.
В 2005 году были сформированы Воздушные Силы ВСУ. Их создали путем объединения двух ранее действовавших видов: Войска Противовоздушной обороны Украины и Военно-Воздушные Силы. Совместно с войсками противовоздушной обороны они действуют для охраны воздушного пространства Украины, а также поражают с воздуха объекты противника, высаживают десант, ведут авиационную поддержку войска.
Роды войск Воздушных Сил ВСУ
- Авиация – основная задача состоит в охране воздушного пространства страны, помощи Сухопутным войскам ВСУ с воздуха, высадке десанта, доставке личного состава и боевой техники.
- Зенитно-ракетные войска – полная защита территории Украины, ПВО (противовоздушная оборона).
- Радиотехнические войска – сюда входят подразделения радиоэлектронной борьбы.
- Специальные войска (связи, обеспечение РЭБ)
В состав Воздушных Сил ВСУ входят следующие роды авиации :
- Бомбардировочная – основное ударное средство ВВС, которое предназначено для поражения авиации, группировок войск, разрушения важных объектов.
- Истребительная – борьба с противником в воздухе, поражение вертолетов, самолетов, крылатых ракет противника в воздухе, поражение морских и наземных объектов.
- Штурмовая – средства авиационной поддержки войск, поражения войск, морских и наземных объектов (в глубине и на переднем крае).
- Транспортная – десантирование воздушных десантов, а также перевозка материальных средств и войск.
- Разведывательная – ведение разведки с воздуха.
Военно-морские Силы были созданы для защиты государственных интересов и суверенитета страны на море, разгрома группировок ВМС противников в операционной зоне как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими видами ВСУ.
Распределение Военно-морских Сил ВСУ в соответствии с функциональным назначением:
- основные силы обороны ВСУ (имеют соответствующие корабельные, береговые и авиационные составляющие);
- морской компонент Соединенных сил быстрого реагирования.
Состав Военно-морских Сил ВСУ
- сверхвольные силы и составы бригад надводных кораблей;
- морская авиация, входящая в состав морской авиационной бригады;
- береговые ракетные войска;
- войска береговой обороны и морская пехота;
- военно-морские базы;
- военно-морской лицей;
- Академия военно-морских сил имени П.С.Нахимова.
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