Структура армії України

ЗСУ - військове формування, яке відповідно до Конституції України відповідає за оборону країни, захист її територіальної цілісності, суверенітету, недоторканності.

Історія Збройних Сил України

24 серпня 1991 року Україна проголосила свою незалежність та стала державою з одним із найпотужніших військових угруповань в Європі, яке було оснащене відносно сучасними зразками військової техніки, озброєння та мало ядерну зброю. Разом з тим Верховна Рада України ухвалила рішення про взяття усіх розташованих на українській території військових формувань Збройних Сил колишнього СРСР під свою юрисдикцію. Саме тоді формується і ключове відомство - Міністерство оборони України.

В стислі терміни Верховною Радою України був прийнятий цілий пакет документів та законодавчих актів. Зокрема: постанова "Про Раду оборони України", Концепція оборони і будівництва ЗСУ, Закон України "Про Збройні Сили України", Закон України "Про оборону України", Воєнна доктрина України.

Структура Збройних Сил України

Збройні Сили України мають наступну структуру:

Генеральний штаб Збройних Сил України Командування об'єднаних сил ЗСУ Основні види ЗСУ: Сухопутні війська, Військово-Морські Сили, Повітряні Сили Окремі роди сил ЗСУ: Сили територіальної оборони, Сили спеціальних операцій, Медичні сили, Сили підтримки, Сили логістики. Окремі роди військ ЗСУ: Війська зв'язку та кібербезпеки, Десантно-штурмові війська З'єднання, органи військового управління, вищі військові навчальні заклади, військові частини, установи і заклади, які не відносяться до видів та окремих родів військ ЗСУ, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти.

Види ЗСУ: основна інформація

Прапор Сухопутних військ України / commons.wikimedia.org

Одні з перших були сформовані Сухопутні війська України. Сталося це 1996 року на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України “Про Збройні сили України”. За обсягом покладених на них завдань та призначенням Сухопутні війська України відігаються одну з основних ролей у виконанні ЗСУ своїх функцій у мирний та воєнний час.

В Сухопутні війська України входять наступні оперативні командування:

Західне оперативне командування

Південне оперативне командування

Територіальне командування "Північ"

Оперативне командування "Схід"

Роди військ Сухопутних військ ЗСУ

Танкові та механізовані війська - основа Сухопутних військ ЗСУ, їхніми завданнями є утримання зайнятих районів, позицій та рубежів, відбиття ударів противника, розгрому військ та прориву його оборони, захоплення важливих об'єктів та рубежів. Артилерія, ракетні війська - з'єднання тактичних та оперативно-тактичних ракет, з'єднання та частини реактивної, гаубичної, протитанкової, гарматної артилерії, мінометних підрозділів, артилерійської розвідки, підрозділів протитанкових керованих ракет. Армійська авіація - найбільш маневровий рід Сухопутних військ ЗСУ, призначена для виконання різноманітних завдань в умовах загальновійськового бою, підрозділи і частини армійської авіації ведуть розвідку, знищують живу силу та техніку противника, проводять вогневу підтримку під час контратаки та наступу, висаджують тактивні десанти і доставляють особовий склад, бойову техніку. Аеромобільні війська - сюди входять з'єднання, підрозділи, частини, які цілеспрямовано діють у тилу противника.

2005 року були сформовані Повітряні Сили ЗСУ. Їх створили шляхом об'єднання двох раніше діючих видів: Війська Протиповітряної оборони України та Військово-Повітряні Сили. Спільно з військами Протиповітряної оборони вони діють для охорони повітряного простору України, а також уражують з повітря об'єкти противника, висаджують десант, ведуть авіаційну підтримку війська.

Роди військ Повітряних Сил ЗСУ

Прапор Повітряних Сил ЗСУ / commons.wikimedia.org

Авіація - основне завдання полягає в охороні повітряного простору країни, допомозі Сухопутним військам ЗСУ з повітря, висадження десанту, доставляння особового складу та бойової техніки. Зенітно-ракетні війська - повний захист території України, ППО (протиповітряна оборона). Радіотехнічні війська - сюди входять підрозділи радіоелектронної боротьби. Спеціальні війська (зв'язку, забезпечення РЕБ)

В склад Повітряних Сил ЗСУ входять наступні роди авіації:

Бомбардувальна - основний ударний засіб ВПС, який призначений для ураження авіації, угрупувань військ, зруйнування важливих об'єктів. Винищувальна - боротьба з противником у повітрі, ураження гвинтокрилів, літаків, крилатих ракет противника у повітрі, ураження морських та наземних об'єктів. Штурмова - засоби авіаційної підтримки військ, ураження військ, морських та наземних об'єктів (в глибині і на передньому краї). Транспортна - десантування повітряних десантів, а також перевезення матеріальних засобів та військ. Розвідувальна - ведення розвідки з повітря.

Військово-морські Сили України були створені для захисту державних інтересів та суверенітету країни на морі, розгрому угруповань ВМС противників в операційній зоні як самостійно, так і у взаємодії з іншими видами ЗСУ.

Прапор Військово-морських Сил України / commons.wikimedia.org

Розподіл Військово-морських Сил ЗСУ відповідно до функціонального призначення:

основні сили оборони ЗСУ (мають відповідні корабельні, берегові та авіаційні складові);

морський компонент Об'єднаних сил швидкого реагування.

Склад Військово-морських Сил ЗСУ

надволні сили і склади бригад надводних кораблів;

морська авіація, яка входить у склад морської авіаційної бригади;

берегові ракетні війська;

війська берегової оборони та морська піхота;

військово-морські бази;

військово-морський ліцей;

Академія Військово-морських сил імені П.С.Нахімова.

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