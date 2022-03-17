Эвакуация жителей Бучи начнется не раньше 14 часов

Автобусы уже отправились из Белогородки в Бучу.
Эвакуация жителей Бучи от городского совета начнется не раньше 14 часов.
Четыре автобуса с гуманитарными грузами отправились из Белогородки в Бучу.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КОР Ярослав Добрянский, передает Бучанский городской совет.
"Ориентировочное время эвакуации жителей от Бучанского городского совета изменено: планируется обратное движение в 14 часов", — говорится в сообщении.
Напомним, в Бучу сегодня планируют доставить гумпомощь и эвакуировать людей.