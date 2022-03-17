Евакуація жителів Бучі розпочнеться не раніше 14 години

Евакуація жителів Бучі розпочнеться не раніше 14 години

Автобуси вже вирушили з Білогородки до Бучі.

Евакуація жителів Бучі від міської ради розпочнеться не раніше 14 години.

Чотири автобуси з гуманітарними вантажами вирушили з Білогородки до Бучі.

Про це повідомив перший заступник голови КОР Ярослав Добрянский, передає Бучанська міська рада.

"Орієнтовний час евакуації мешканців від Бучанської міської ради змінено: планується зворотній рух о 14 годині", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до Бучі сьогодні планують доставити гумвантаж і евакуювати людей.