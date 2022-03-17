Полк "Азов": основна інформація про загін, як вступити

Читайте в матеріалі ТСН.ua основну інформацію про полк "Азов" та як вступити до нього новобранцю чи військовослужбовцю.

Окремий загін спеціального призначення "Азов" (полк "Азов") був створений 2014 року як добровольчий батальйон (до 17 вересня 2014 року). До 11 листопада 2014 року- полк патрульної міліції особливого призначення МВС України. Наразі - формування Національної гвардії України в складі Східної оперативно-територіального об'єднання. Базувався в місті Маріуполь (Донецька область), але тимчасово перебував у м. Бердянськ (Запорізька область).

На початку діяльності полк "Азов" складався з 300 осіб, більша частина яких раніше була членами організації "Патріот України". Командиром полку є Андрій Білецький.

В інтернеті бійців полку "Азов" та інших українських військових формувань в Донецькій області часто називали "чорними чоловічками" на противагу "зеленим чоловічкам" (таку назву ще 2014 року отримали військовослужбовці РФ). Таке прізвисько закріпилося завдяки чорній штурмовій формі. Звідси полк "Азов" також отримав свою першу назву - "Чорний Корпус".

Полк "Азов": історія створення

Андрій Білецький - командир полку "Азов" / commons.wikimedia.org

5 травня 2014 року в Бердянську (Запорізьска область) був створений батальйон "Азов". На підставі рішення Міністерства внутрішніх справ України він увійшов до складу патрульної міліції особливого призначення МВС.

17 вересня 2014 року батальйон "Азов" наказом міністра внутрішніх справ України реорганізували та розширили. Після чого формування стало полком міліції особливого призначення "Азов".

11 листопада 2014 року полк "Азов" після наказу міністра внутрішніх справ України було переведено до складу Національної гвардії України.

Наразі полк "Азов" є окремим загоном спеціального призначення військової частини 3057 Національної гвардії України.

Структура полку "Азов"

Структура полку "Азов" / commons.wikimedia.org

підрозділи моторизованих стрільців;

підрозділ військової розвідки;

танковий підрозділ;

артилерійський підрозділ;

обозна служба;

інженерна служба;

транспортний підрозділ;

медичний підрозділ;

снайперський підрозділ.

Бойові дії формування

Полк "Азов" брав участь у різних бойових діях на Сході України та в інших регіонах / Focus.ua

Полк "Азов" в складі МВС України брав активну участь у військових операціях на території проведення АТО (Антитерористична операція), ООС (Операція об'єднаних сил) та в інших регіонах країни.

Відразу після створення ще тоді батальйон міліції "Азов" проводив різноманітні тренування в м. Бердянськ (Запорізька область), а також патрулював територію поблизу м. Маріуполь.

7 травня 2014 року поблизу селища Мангуш автобус батальйону був обстріляний терористами з автоматичної зброї. Пораненя отримав лише водій. Члени полку вбили одного з нападників та двох бойовиків взяли в полон. Одним з них виявився Ігор Хакімзянов, який називав себе "міністром оборони" так званої "ДНР".

9 травня 2014 року військовослужбовцями з батальйону "Азов" разом з іншими формуваннями була визволена захоплена терористами будівля міського відділу міліції в Маріуполі.

12 травня 2014 року "Азов" затримав ватажка одного з ватажків терористів з так званої "ДНР" Олександра Фоменко, який перебував в Маріуполі.

13 червня 2014 року ЗСУ, Національна гвардія України та військовослужбовці батальйону "Азов" звільнили місто Маріуполь від терористів з так званої "ДНР". Тоді 38 бойовиків було затримано, 17 поранено та 3 вбито.

30 червня 2014 року батальйон "Азов" затримав сотника проросійського Бердянського козацтва Ігоря Гуськова, який був пособником ватажка терористів з так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна.

6 липня 2014 року бійці батальйону "Азов" повністю контролювали узбережжя Азовського моря в Донецькій області.

12 липня 2014 року "азовці" затримали ще одного лідера терористів - цього разу Василя Черненка, який знаходився в м. Дружківка. Затриманого передали до СБУ, де були проведені слідчі дії.

15 липня 2014 року військовослужбовці з "Азов" затримали Олексія Пабушкова (позивний "Грек"), який був поплічником ватажка так званої "ДНР" в Маріуполі Андрія Борисова (прізвисько "Чечен"). Лідера терористів було передано до СБУ.

25 липня 2014 року бійці батальйону затримали терориста на прізвисько "Прапор", який був зброярем у місцевому осередку терористичного угрупування з так званої "ДНР".

4 серпня 2014 року Збройні Сили України разом з військовослужбовцями батальйону міліції "Азов" звільнили від російських найманців та терористів місто Мар'їнка.

10 серпня 2014 року батальйон "Азов" та ЗСУ розпочали операцію по звільненю міста Іловайськ та ліквідації району, який був укріплений терористами.

18 серпня 2014 року частина батальйону "Донбас", батальйон "Азов" та окрема рота батальйону "Дніпро" вели важкі бої біля Іловайська.

5 вересня 2014 року батальйон "Азов" та Збройні Сили України стримали оборону Маріуполя, відбивши кілька атак НЗФ.

12 жовтня 2014 року бійці з батальйону "Азов" та солдати ЗСУ знешкодили танк терористів, який обстрілював українців війська, а також бронемашину "Тигр", яка входила до складу російських окупаційних військ.

Листопад 2014 року СБУ, Державна прикордонна служба України та керівництво вже тоді полку "Азов" затримали росіянина, який повинен був увійти до складу підрозділів та надати інформацію щодо діяльності та операції "Азов", це було завдання російських спецслужб.

12 грудня 2014 року полк "Азов" проводив бойові дії з терористами так званої "ДНР" та військами РФ в населених пунктах Гранітне, Павлопіль, Комінтернове.

10 лютого 2015 року окремий загін спеціального призначення "Азов" провів наступальну операцію та визволив з російської окупації п'ять населених пунктів на схід віж Маріуполя (Бердянське, Широкине, Комінтернове, Лебединське, Павлопіль.

В квітні-травні 2016 року полк "Азов" брав участь в посилені охорони громадського порядку в Одесі.

Серпень 2016 року частина полку "Азов" за ініціативи командувача Національної гвардії України відвели для охорони блокпостів у Запоріжжі.

З осені 2016 до 24 лютого 2022 року (коли почалася повномасштабна війна Росії з Україною) полк "Азов" виконував різноманітні бойові завдання з протидесантної оборони на узбережжі Азовського моря.

Від початку вторгнення Росії до України полк "Азов" разом з ЗСУ виконує різноманітні завдання по охороні України від окупантів.

Полк "Азов": емблеми та їхнє значення

Перша неофіційна емблема полку "Азов" - жовтий прапор, на якому зображено символ "Ідея Нації"

Спочатку у військового формування існувало лише кілька різних неофіційних символів, проте офіційної нарукавної нашивки не було. Коли бійці батальйону "Азов" відправлялися на Схід України, то використовували два прапори:

жовтий прапор, на якому зображено символ "Ідея Нації" (саме його часто помилково сприймали як давньонімецький вольфсангель) та раніше був символом організації "Патріот України" - накладені один на одного літери з латинської мови "I" ("Ідея") та "N" ("Нація");

(саме його часто помилково сприймали як давньонімецький вольфсангель) та раніше був символом організації "Патріот України" - накладені один на одного літери з латинської мови "I" ("Ідея") та "N" ("Нація"); перевернутий прапор України (смужка блакитного кольору внизу, а смужка жовтого кольору зверху).

Ще одна неофіційна емблема полку "Азов" - перевернутий прапор України (такий використовували в УНР)

У багатьох виникало запитання, чому бійці спочатку батальйону, а потім полку "Азов" використовували саме перевернутий прапор України. Командування військового формування пояснило, що саме такий варіант прапору використовувався в УНР. Звичний для нас вигляд український прапор прийняв за гетьмана Івана Скоропадського, який пояснив свої дії тим, що перевернув всю Україну.

Також варто зазначити, що "Азов" діє переважно в Приазов'ї, а тому бійці інтерпретують перевернутий прапор як "жовте сонце та синє море".

Полк "Азов" має ще одну емблему, яка отримала широке розповсюдження в українській пресі. На ній також зображений символ "Ідея Нації", який поміщається на тлі "Чорного сонця" - езотеричного знаку, який часто використовують в європейському праворадикальному русі. Ця версія нашивки стала найбільш популярною і використовується найчастіше. Ця емблема була неофіційною нашивкою бійців неформального формування "Чорний Корпус" батальйону "Азов".

Неформальна емблема "Чорного корпусу" полку "Азов" / commons.wikimedia.org

Добровольці, які відправилися в східні регіони України 23 червня 2014 року отримали нову нарукавну нашивку. На ній було зображено людські фігури зі зброєю в руках, вони знаходилися на фоні державного тризуба. Також на нашивці був напис "Чорний корпус". Проте ця емблема також була неформальною. Її створили лише як данину пам'яті батальйону "Чорний Корпус". Хоча деякі бійці ще досі викорстовують її як додатковий шеврон.

Ще одна емблема полку "Азов" (неофіційна)

В середині серпня 2014 року з'явилася ще одна нашивка. Хоча її і було замічено лише у одного бійця батальйону "Азов". Фоном емблеми був перевернутий прапор України. На жовтій смузі зверху стояв напис "Азов", а на синій смузі поміщався малий герб України. Під прапором знаходився напис "Україна", а ще нижче - спецпідрозділ МВС.

Найбільш поширена емблема полку "Азов"

Найбільш поширеною серед полку "Азов" була емблема жовтого кольору, на якій зображувалася руна "Ідея Нації" на тлі "Чорного сонця". Знизу поміщається синя хвиля. Цю нашивку не вишивали на тканині, а впресовували в м'яку гуму.

Остаточна емблема полку "Азов" з руною "Ідея Нації" на фоні національних кольорів / commons.wikimedia.org

Остаточного вигляду емблема полку "Азов" набула 11 серпня 2015 року. На ній залишили лише руну "Ідея Нації", яка розташовується під кутом. Вона є символом різкого і стрімкого руху вперед. Над руною знаходиться напис "Азов". Емблема виконується в національних кольорах.

Як вступити до полку "Азов"?

Інформацію про те, як вступити до полку "Азов", можна знайти за цим посиланням.

До полку "Азов" приймають як новобранців, так і військовослужбовців, які мають досвід ведення бойових дій.

Для вступу до полку "Азов" у мирний час потрібно було пройти наступні кроки:

Співбесіда. Проходження психологічних тестів НГУ та ВЛК. Відправлення в підрозділ для підписання контракту та проходження Базового Курсу Бойової Підготовки. Проходження Базового Курсу Бойової Підготовки.

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