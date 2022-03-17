Наталія Могилевська про Путіна: "Божевільна, зламана людина"

Артистка розповіла, як допомагає людям.

Українська співачка Наталія Могилевська сьогодні, 17 березня, вийшла відеов'язком у прямий ефір програми "Твій день" на каналі 1+1.

Як відомо, артистка з початком війни в Україні залишилася в Києві і вирішила допомагати людям. Могилевська спускається до людей у метро, підтримує їх, возить воду та співає пісень. Наталія зазначила, що у нашого народу такий незламний дух, якому зараз заздрить і від якого у захваті весь світ:

"Україна така маленька у порівнянні з тим монстром, який на нас зараз йде, але за рахунок чого ми так стоїмо. Весь світ просто у захваті, чому? А ось цією силою духу", - сказала співачка.

Як переживає війну Наталія Могилевська та чому подалася у волонтери

Могилевська додала, що багатьом українцям також потрібна моральна підтримка. Виконавиця поділилася, які настрої бачить серед людей, коли спускається до них у метро:

"Це дуже величезна паніка, стрес. На жаль, дуже мало людей серед тих, хто там є, у метро, хто не почувається зламаним, переляканим. Дуже потрібні такі люди, як Арестович, як Кім, як Зеленський наш, що він кожного разу виходить, усміхається, каже: "Треба вірити". Ось цей дух – з ним можна зупинити будь яку війну і можна здобути перемогу", - сказала співачка.

Вона також поділилася, що дуже вірить у нашу перемогу і що у нас настільки сильна нація, що навіть якщо залишиться один українець – він стоятиме і стрілятиме до останнього:

"Я не думаю про найстрашніше, тому що його не буде. Ми точно переможемо! Я так в це вірю, я відчуваю кожною клітиною. Тому що перемога буде нашою. Вона буде такою красивою! Вона стане прикладом усьому світу, який став вже такий суєтний, такий вже дріб'язний. Я вірю в те, що буде нова музика, нова культура, у нас буде новий виток економічного злету. Немає шансів у цієї кривавої війни, у цієї божевільної, зламаної людини", - сказала Могилевська про президента РФ.

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