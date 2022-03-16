Основна інформація про те, хто такі "кадирівці" в матеріалі ТСН.ua.

24 лютого 2022 року Росія вторглася до України, розпочавши повномасштабну війну. І відтоді неодноразово з'являлися повідомлення про те, що на російському боці воюють так звані "кадирівці". Не всі українці знають, хто вони такі і навіщо Москва використовує їх для війни в Україні.

Хто такі "кадирівці"?

Термін "Кадирівці" (послідовники Кадирова) використовується для ідентифікації того населення Чечні, яке є членами парамілітарних підрозділів та підтримує Ахмата Кадирова (колишнього президента Чеченської республіки). Наразі, за даними деяких публіцистичних джерел, кадирівці є особистою охороною (гвардією) президента Чеченської республіки Рамзана Кадирова. Також вони входять до складу військ Національної гвардії РФ - 141-й спеціалізований моторизований полк.

Історія кадирівців

Історія кадирівців

2006 року Рамзан Кадиров створив два батальони: "Юг" і "Сєвер". Вони відразу увійшли до складу 46-ї ОБРОН ВВ МВС Росії.

Кожен з цих батальонів складався з:

3 патрульних рот;

1 розвідувальної роти;

підрозділів забезпечення (взводи матеріально-технічного забезпечення, зв'язку, медичний).

Загальна чисельність цих батальонів становила понад 1200 осіб. Їх комплектували лише військовослужбовцями, які проходили службу за контрактом.

Деякі правозахисники ще 2006 року стверджували, що певні операції, які проводилися кадирівцями, супроводжувалися серйозними порушеннями прав людини. Також існує твердження, що в Чеченській республіці "кадирівців бояться більше, ніж фереральних службовців". Самі військові формування Рамзана Кадирова формуються з людей, які під час міжвоєнного періоду в Чечні вчиняли економічні та навіть кримінальні злочини.

З 2010 року батальон "Сєвер" було перетворено на 141-й спеціальний моторизований полк імені Героя РФ Ахмат-Хаджі Кадирова. А вже з осені того ж року його почали доукомлектовувати військовими-призовниками.

Батальон "Сєвер" на 2010 рік мав чисельність понад 700 військовослужбовців. Наразі він базується в Грозному. Командир батальону "Сєвер" - Герой РФ полковник Алібек Делімханов, який є рідним братом депутата Госдуми Адама Делімханова.

Батальон "Юг" на 2011 рік мав чисельність близько 500 осіб і базується в населеному пункті Ведено. До побудови спеціального військового містечка в Ведено вони дислокувалися в Ітумкалимському, Шатойському, Курчалойському, Шаройському, Шалінському районах. Командир батальону "Юг" - полковник Анзор Абдулганович Магомадов.

В лютому 2010 року військовослужбовці 15-го та 29-го загонів спецпризначення внутрішніх військ розвідпідрозділів повідомляли, що частина батальона "Сєвер", яка їх супроводжувала бійців, не допомагала іншим військовослужбовцям в бою з виявленим загоном бойовиків.

Також кадирівців, лейтенантів з батальону "Сєвер" Заура Дадаєва та Бислана Шаванова звинувачують в убивстві Бориса Нємцова (політик - вбито 27 лютого 2015 року).

Склад "кадирівців" та їхнє озброєння

Більша частина особового складу "кадирівців" в різний час складалася з діючих невизначених бойовиків.

Підрозділ "кадирівців" складався з 10 рот. Вони безпосередньо входять до Міністерства внутрішніх справ РФ. Загальна чисельність всіх кадирівців 700-4000 бійців.

В озброєння кадирівців, крім стрілецької зброї, входять гранатомети, бойові машини піхоти та бронетранспортери.

"Кадирівці" та їхня роль в війні в Україні

"Кадирівці" беруть участь у війні Росії з Україною / 24 канал

В російсько-українській війні 2014 року чеченські бойовики "кадирівці" брали активну участь (батальон "Восток" та "Чеченський Батальон Смерті").

Також "кадирівці" беруть участь у повномасштабній війні Росії з Україною, яка розпочалася зранку 24 лютого 2022 року. 26 лютого 2022 року Рамзан Кадиров підтвердив, що його бойовики були дислоковані на території України.

27 лютого в "Незалежний Київ" було повідомлено про знищення українськими ракетами під Гостомелем чеченської колони, яка складалася з 56 танків. Кадирівці ховалися за цивільною інфраструктурою, тому ракетний удар був відкладений. 1 березня 2022 року Рамзан Кадиров підтвердив, що в Україні були чеченські втрати. За його словами було вбито двох бойовиків та ще 6 поранено.

14 березня 2022 року Рамзан Кадиров виклав відео, згідно з яким Адам Делімханов (довірена особа Кадирова та депутат Госдуми РФ) перебуває в селі Безіменне, поблизу Маріуполя. На відео депутат розповідає, що "підрозділ, який складається з 5000 осіб, прибув на місце".

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