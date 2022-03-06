Як вступити до тероборони: інструкція, телефони

Що таке тероборона, як до неї вступити - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Від 25 лютого 2022 року в Україні спростили умови вступу до лав територіальної оборони. Також в ЗСУ скасували вікові обмеження, які діяли раніше.

Що таке тероборона і яке завдання перед нею стоїть?

Територіальна оборона - окремі війська, які входять до складу Збройних Сил України. Перед ними стоїть окреме завдання, а саме захищати міста і села від окупантів.

Всі військовослужбовці з тероборони обов'язково отримують грошове забезпечення, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу. При цьому місце роботи, посада та середній заробіток бійців територіальної оборони, де вони працювали до вступу, повністю зберігаються. Наразі військові частини Сил територіальної оборони ЗСУ функціонують:

в кожній зоні тероборони, в кожному місті з чисельністю населення понад 900 тисяч мешканців;

в кожному районі тероборони і в кожному адміністративному центрі як батальйони Сил територіальної оборони ЗСУ.

Як вступити до лав тероборони?

Щоб вступити до тероборони, потрібно виконати кілька простих кроків:

піти до районного військкомату (в умовах воєнного стану він називається Центр комлектації та соціальної підтримки);

принести з собою паспорт та податковий номер;

підписати контракт.

Інформація з офіційної сторінки в Twitter від Командувача Сил ТрО Юрія Галушкіна.

Якщо у вас залишилися запитання, на які ви хочете отримати відповіді, телефонуйте на "гарячу лінію" командування Сил територіальної оборони ЗСУ: 0 800 507 028. Номер телефону працює від 4 березня 2022 року. Дзвінки на номер "гарячої лінії" безкоштовні.

Основа добровольчих формувань складається з тих українців, які служили в правоохоронних органах чи ЗСУ. Тих, хто не служив, зможуть зарахувати після присяги. Також потрібно пройти професійний, медичний, психологічний добір.