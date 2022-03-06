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Как вступить в терроборону: инструкция, телефоны

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Как вступить в терроборону: инструкция, телефоны

Как поступить в терроборону: инструкция, телефоны

Что такое терроборона, как в нее поступить – читайте в материале ТСН.ua.

С 25 февраля 2022 года в Украине упростили условия вступления в ряды территориальной обороны. Также в ВСУ отменили действовавшие ранее возрастные ограничения.

Что такое терроборона и какая задача перед ней стоит?

Территориальная оборона – отдельные войска, входящие в состав Вооруженных Сил Украины. Перед ними стоит отдельная задача, а именно защищать город от оккупантов.

Все военнослужащие в терробороне обязательно получают денежное довольствие, безвозмездную квалифицированную медицинскую помощь. При этом место работы, должность и средний заработок бойцов территориальной обороны, где работали до вступления, полностью сохраняются. В настоящее время воинские части Сил территориальной обороны ВСУ функционируют:

  • в каждой зоне терробороны, в каждом городе с численностью населения более 900 тысяч человек;
  • в каждом районе терробороны и в каждом административном центре в качестве батальонов Сил территориальной обороны ВСУ.

Как вступить в ряды терробороны?

Чтобы вступить в терроборону, нужно выполнить несколько простых шагов :

  • пойти в районный военкомат (в условиях военного положения он называется Центр комлектации и социальной поддержки);
  • принести с собой паспорт и налоговый номер;
  • подписать контракт.

Информация с официальной страницы в Twitter от Командующего Сил ТрО Юрия Галушкина.

Если у вас остались вопросы, на которые вы хотите получить ответы, звоните по "горячей линии" командования Сил территориальной обороны ВСУ: 0 800 507 028. Номер телефона работает с 4 марта 2022 года. Звонки на номер "горячей линии" бесплатны.

Основа добровольческих формирований состоит из украинцев, которые служили в правоохранительных органах или ВСУ. Тех, кто не служил, смогут зачислить после присяги. Также нужно пройти профессиональный, медицинский, психологический отбор.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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