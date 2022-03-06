Как вступить в терроборону: инструкция, телефоны

Что такое терроборона, как в нее поступить – читайте в материале ТСН.ua.
С 25 февраля 2022 года в Украине упростили условия вступления в ряды территориальной обороны. Также в ВСУ отменили действовавшие ранее возрастные ограничения.
Что такое терроборона и какая задача перед ней стоит?
Территориальная оборона – отдельные войска, входящие в состав Вооруженных Сил Украины. Перед ними стоит отдельная задача, а именно защищать город от оккупантов.
Все военнослужащие в терробороне обязательно получают денежное довольствие, безвозмездную квалифицированную медицинскую помощь. При этом место работы, должность и средний заработок бойцов территориальной обороны, где работали до вступления, полностью сохраняются. В настоящее время воинские части Сил территориальной обороны ВСУ функционируют:
- в каждой зоне терробороны, в каждом городе с численностью населения более 900 тысяч человек;
- в каждом районе терробороны и в каждом административном центре в качестве батальонов Сил территориальной обороны ВСУ.
Как вступить в ряды терробороны?
Чтобы вступить в терроборону, нужно выполнить несколько простых шагов :
- пойти в районный военкомат (в условиях военного положения он называется Центр комлектации и социальной поддержки);
- принести с собой паспорт и налоговый номер;
- подписать контракт.
Информация с официальной страницы в Twitter от Командующего Сил ТрО Юрия Галушкина.
Если у вас остались вопросы, на которые вы хотите получить ответы, звоните по "горячей линии" командования Сил территориальной обороны ВСУ: 0 800 507 028. Номер телефона работает с 4 марта 2022 года. Звонки на номер "горячей линии" бесплатны.
Основа добровольческих формирований состоит из украинцев, которые служили в правоохранительных органах или ВСУ. Тех, кто не служил, смогут зачислить после присяги. Также нужно пройти профессиональный, медицинский, психологический отбор.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.