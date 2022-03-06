Как поступить в терроборону: инструкция, телефоны

Как вступить в терроборону: инструкция, телефоны

Как вступить в терроборону: инструкция, телефоны

Что такое терроборона, как в нее поступить – читайте в материале ТСН.ua.

С 25 февраля 2022 года в Украине упростили условия вступления в ряды территориальной обороны. Также в ВСУ отменили действовавшие ранее возрастные ограничения.

Что такое терроборона и какая задача перед ней стоит?

Территориальная оборона – отдельные войска, входящие в состав Вооруженных Сил Украины. Перед ними стоит отдельная задача, а именно защищать город от оккупантов.

Все военнослужащие в терробороне обязательно получают денежное довольствие, безвозмездную квалифицированную медицинскую помощь. При этом место работы, должность и средний заработок бойцов территориальной обороны, где работали до вступления, полностью сохраняются. В настоящее время воинские части Сил территориальной обороны ВСУ функционируют:

в каждой зоне терробороны, в каждом городе с численностью населения более 900 тысяч человек;

в каждом районе терробороны и в каждом административном центре в качестве батальонов Сил территориальной обороны ВСУ.

Как вступить в ряды терробороны?

Чтобы вступить в терроборону, нужно выполнить несколько простых шагов :

пойти в районный военкомат (в условиях военного положения он называется Центр комлектации и социальной поддержки);

принести с собой паспорт и налоговый номер;

подписать контракт.

Информация с официальной страницы в Twitter от Командующего Сил ТрО Юрия Галушкина.

Если у вас остались вопросы, на которые вы хотите получить ответы, звоните по "горячей линии" командования Сил территориальной обороны ВСУ: 0 800 507 028. Номер телефона работает с 4 марта 2022 года. Звонки на номер "горячей линии" бесплатны.

Основа добровольческих формирований состоит из украинцев, которые служили в правоохранительных органах или ВСУ. Тех, кто не служил, смогут зачислить после присяги. Также нужно пройти профессиональный, медицинский, психологический отбор.