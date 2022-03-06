Терехов рассказал, что на самом деле произошло с телебашней в Харькове и что происходит в городе

Терехов рассказал, что на самом деле произошло с телебашней в Харькове и что происходит в городе

Выяснилось, что в результате обстрела вышка осталась невредимой, был перебит только один из кабелей.

В Сети распространяется информация, что в Харькове взрывом была разрушена телебашня в Харькове и город остался без телевизионного сигнала. Впрочем, мэр Харькова Игорь Терехов данную информацию не подтверждает. По его словам, телебашня на месте.

Об этом он сказал во время транслируемого телемарафона, в том числе и на 1+1.

"По моей информации, вышка на месте, было попадание, перебит кабель. Посмотрим, когда закончится обстрел. Будем восстанавливать", — сообщил Терехов.

"В то же время, мэр Харькова рассказал, что сейчас в городе сложная ситуация, потому что продолжаются постоянные обстрелы. Сейчас в Харькове, Харьковской области, были сбиты два самолета российских войск. Кроме того, вертолеты летают. Поэтому ситуация сложная, продолжается настоящая война. Бомбят кварталы, где жилые дома, мирные жители, есть жертвы, ранены",- сказал Терехов.

Кроме того, мэр Харькова выразил благодарность ВСУ, которые крушат российских оккупантов и не дают им зайти в город.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.