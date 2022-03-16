В Україні легалізували криптосектор: що зміниться

В Україні легалізували криптосектор: що зміниться

Зеленський підписав профільний закон.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію криптосектору.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Telegram.

Відтепер легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі. Крім цього, банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній, а українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах.

Закон також передбачає, що держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.

Що зміниться з новим законом:

легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;

банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;

українці зможуть захистити свої вкладення у віртуальних активах.

держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи

"Крипторинок — один із найдинамічніших секторів цифрової економіки. Минулого року загальна капіталізація галузі зросла до $3 трильйонів. Жодна інша сфера не може похвалитися настільки потужним темпом приросту капіталу. В Україні криптоіндустрія також активно розвивається.

Сьогодні ми маємо розбудовувати нові галузі економіки. Адже розвиток бізнесу — це запорука стабільності України", - додав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як повідомляється на сайті ВР, президент підписав закон про віртуальні активи (законопроєкт №3637) 15 березня.

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