В Україні легалізували криптосектор: що зміниться

Зеленський підписав профільний закон.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію криптосектору.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у Telegram.
Відтепер легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі. Крім цього, банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній, а українці зможуть захистити свої заощадження у віртуальних активах.
Закон також передбачає, що держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи.
Що зміниться з новим законом:
- легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі;
- банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній;
- українці зможуть захистити свої вкладення у віртуальних активах.
- держава гарантуватиме судовий захист прав на віртуальні активи
"Крипторинок — один із найдинамічніших секторів цифрової економіки. Минулого року загальна капіталізація галузі зросла до $3 трильйонів. Жодна інша сфера не може похвалитися настільки потужним темпом приросту капіталу. В Україні криптоіндустрія також активно розвивається.
Сьогодні ми маємо розбудовувати нові галузі економіки. Адже розвиток бізнесу — це запорука стабільності України", - додав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Як повідомляється на сайті ВР, президент підписав закон про віртуальні активи (законопроєкт №3637) 15 березня.
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