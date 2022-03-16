Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи – Денісова

В області є проблема з електро-, газо- та водопостачанням.

Херсонщина перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

"Через тимчасову окупацію в населених пунктах області, особливо невеликих, людям критично не вистачає медикаментів, а інколи і їжі. Доправити будь-які товари з інших регіонів України не видається можливим через агресивні дії та обстріли рашистських окупантів", - наголосила омбудсмен.

Крім того, в області є проблема з електро-, газо- та водопостачанням.

Також російські бойовики обстрілюють мирне населення, яке виходить на протестні мітинги.

"Таке поводження військ РФ з мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Закликаю міжнародну спільноту вжити всіх заходів для припинення військової агресії Російської Федерації та свавілля бойовиків країни-агресора на території України", - наголосила Денісова.

Як повідомлялось, херсонці не дають спокою окупантам чисельними мітингами, а ті не припиняють обстрілів.

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